Toplumun temel direği yaşlılar

Hepimiz bir gün Allah ömür verirse yaşlanacağız. Kimsenin o günleri görme garantisi yok. Ancak yaşlıların insan hayatında rolü çok büyük. Onlar toplumun hafızası. Genelek ve görenekleri nesilden nesile ulaştıran kuşaklar arasındaki şahitlerimiz. Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler ile yaşlılar hakkında konuştuk. "Yaşı, işi, dini, seviyesi, konumu ne olursa olsun, bütün insanlar değerlidir, saygıdeğerdir" diyen Gürler, saygı gösterilmeye en layık kesimin ise yaşlılar olduğunu çünkü onların toplumun geçmişiyle geleceği arasında bir köprü olduğunu söyledi.

ONLAR BİRER REHBER

Toplumun en önemli bilgi ve tecrübe kaynağının yaşlılar olduğunu ifade eden Gürler, "Tecrübeleriyle, görüşleriyle yolumuza ışık tutacak birer rehberdir onlar. Yaşlılar ömürlerinin büyük bir bölümünü kendilerinden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için harcamışlardır. Onlar çalışmışlar, görevlerini yapmışlar, gençleri sevgiyle, şefkatle yetiştirmişlerdir. Şimdi ise sıra gençlere gelmiştir. Gençler de kendilerini yetiştiren, ömürlerinin büyük bir bölümünü gençlere daha güzel bir dünya bırakmak için tüketen, toplumun temel direği yaşlılara saygı göstereceklerdir" dedi. Yüce dinimizin İslamın yaşlılara bakış açısını İsa Güler hocamız Yeni Asır'a şu sözlerle anlattı. "Bugünün gençleri, yarının yaşlıları olacaktır. İnsan ektiğini biçecek, onlara iyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük bulacaktır. Yaşlılara yapılan iyilikler de kötülükler de karşılıksız kalmayacaktır. Gençlerin yaşlılara olan tutum ve davranışları, ileride mutlaka karşılığını görecekleri bir yatırım olacaktır. Hz. Peygamber'in bildirdiğine göre; "Yüce Allah, yaşlılara saygı gösteren tüm gençlere yaşlandıklarında saygı gösterecek kimseler bahşedecektir."

DUALARI GERİ ÇEVRİLMEZ

Bugünlere yaşlılar sayesinde gelindiğini göz ardı edip onları yük olarak görmek, onları itip kakmak, horlamak, onlara işe yaramadıkları izlenimi vermek büyük bir nankörlüktür. Yaşlılar, yük değil bereket vesilesidir. Rahmet ve bereket kaynağıdır onlar. Belâların def'ine vesiledirler. Onların duaları reddolunmayan dualardandır. Yaşlılara gereken ilgi ve saygıyı göstermek dinî, insanî, vicdanî bir görevdir. Hele hele bu yaşlılar insanın anne ve babası olursa, onları incitmek bir yana, onlara "öf" demek bile haram kılınmıştır. Hz. Peygamberin bildirdiğine göre; "Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın gazabı anne babanın kırgınlığındadır."

KALPLERİNİ İNCİTMEYİN

Yaşlılarımızın, büyüklerimizin hassaslaşan kalplerini incitmeden onlara en güzel şekilde davranmalıyız. Kendi güç ve imkanlarıyla karşılayamayacak hale geldikleri günlük ihtiyaçlarını takip edip karşılamaya çalışmalıyız. Vefat etmiş büyüklerimizi rahmetle anarak ruhlarını şâd etmeliyiz. Dünya genelinde görülen salgın hastalıktan korunmak için alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkması kısıtlanan yaşlılarımızı ilgisizliğe terk etmemeliyiz. Temel ihtiyaçlarını karşılamada onlara destek olmalıyız. Aslında onların bekledikleri de fazla birşey değildir. Unutulmamaktır. Hatırlarını soracak bir ses, kendilerine uzanacak bir şefkat eli, sevgi dolu bir söz, sıcak bir tebessümdür onların bekledikleri... Başta anne babamız olmak üzere tüm yaşlı büyüklerimize, sevdiklerimize hak ettikleri değeri verebilmek dileğiyle... Cenab-ı Hak'kın bizleri ve tüm insanlığı salgın hastalıktan, her türlü kötülükten koruması niyazıyla.... Esen kalın.