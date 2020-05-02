Gelin tatlısı nasıl yapılır? Pratik gelin tatlısı tarifi...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tatlılar sofraların müdavimi olmaya başladı. Özellikle koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde pratik ve lezzetli tatlı arayışına girdik. Bu nedenle evde yapılacak tatlılarda önem kazandı. Bu lezzetlerden birisi gelin tatlısı olabilir. Peki gelin tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik gelin tatlısı tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

KEK İÇİN:

4 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

SÜTLÜ ŞERBET İÇİN:

2 su bardağı süt

3 / 4 su bardağı tozşeker

KREMA İÇİN:

100 ml (yarım su bardağı) krema

4 su bardağı süt

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı tozşeker

1 paket vanilya

SÜSLEMEK İÇİN:

Hindistan cevizi

Kiraz

YAPILIŞI

Kek için yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpın. Kuru malzemeleri içine eleyin ve söndürmeden karıştırın. Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Diğer taraftan süt ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın. Keki fırından alıp ilk sıcağı geçince ılık şerbeti dökün ve soğumaya bırakın. Krema için krema dışındaki malzemeyi bir tencereye alın ve karıştırın. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirip ocaktan alın. Muhallebi ılınınca soğuk kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Kremayı kekin üzerine dökün. Hindistan cevizi ve kiraz ile süsleyerek soğuk servis yapın.