İslam'ın 5 şartı ve 5 duyumuz

Araştırmacı-Yazar Mehmet Ali Bulut, İslam'ın 5 şartı ile 5 duyu organımız arasındaki ilişkiye ayetlerden örnekler vererek anlattı. İslam'ın 5 şartı denilen kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat ve hac ibadetlerinin her birinin dolaylı olarak bir duyumuza işaret ettiğini söyleyen Bulut, "İslam'ın beş şartı ile beş duyumuz arasında bir ilişki olması gerektiğini düşündüm. Çünkü Kur'an bize, 'Allah'ın zikrinden yüz çevirenlerin", -bir yönüyle de namaz kılmayanların- kıyamet günü kör yaratılacağını haber veriyor. Teşbih de yapmıyor. Basbayağı Allah'ı zikretmekten yüz çevirenlerin kör yaratılacağını söylüyor. Zikir ne? Kur'an! Zikir ne? Namaz! Sonra anladım ki, İslam'ın şartı olan bu ibadetlerin her biri zımnen bir duyumuza bakıyor. Bunları ihmal edenlerin gözenekleri daha dünyada iken tıkanıyor. Hayatları ağırlaşıyor, tat alma duyuları ölüyor, koku alamıyorlar, yaşama sevinci duyamıyorlar, zevksiz ve bezgin bir hayat ruhlarını kuşatıyor, insanlar yaşarken, mezarlıkta yatanlara imrenir hale geliyorlar. Sonra da bu ibadetleri hakkıyla yerine getirenlere baktım. Hiçbirinde o telaş yok. Ve anladım ki dini yasak ve ibadetler, ekmek, su ve hava gibi hayati nimetlermiş ama biz farkında değiliz" dedi. Ramazan ayının her yönüyle mübarek bir ay olduğunu belirten Bulut, "Araştırmalar, ramazanda kitlesel olaylarda ciddi düşüşler yaşandığını gösteriyor. Cinayet, terör, hırsızlık, arbede, kavga azalıyor. Yani sosyal açıdan ramazan mübarek bir aydır. Ekonomik açıdan da fakirin fakirliğini, zenginin zenginliğini unuttuğu bir ay. Yani hem dini, hem milli yönden ramazan 'mübarek' bir ay" dedi.

BEDEN SAĞLIĞI İÇİN FIRSAT

Ancak ruhun tesviyesi, nefsin tezkiyesi, bedenin terbiyesi ve vücuttaki fazlalıkların tasfiyesi için var edilmiş Ramazan ibadetinin de diğer ibadetler gibi ahirete bakan yönünün esas alınması gerektiğini özellikle vurgulayan Mehmet Ali Bulut, "Dünyevi neticeleri maksat yapılmaz. İbadet rıza-yı Barî içindir. Amma unuturuz ki, o rıza-yı Barî, dünyevi rahatı ve nefsi tezkiyeyi de içerir" diyor. Ramazan ayının bedenin sağlığı açısından bulunmaz bir fırsat olduğunu belirten Bulut, "Orucun insan bedeneninde ne mucizevî değişikliklere sebep olduğunu tıp ortaya çıkarmış bulunuyor. Hatta açlık, artık tedavi yöntemi olarak öneriliyor. Boğazına hâkim olamadığı için işkembesini başına dert etmiş, sigaralı hayata mahkûm olmuş, vücuttaki kanı aside dönüştüğü için, karaciğeri, dalağı, böbreği harap olmuş insanlara artık sıkı perhiz öneriliyor. Meğerse sık ve karışık yemek ne büyük bela imiş! Güzel Rabbim, bize bu ibadeti önererek, sürekli çöp öğütüp metan gazı üreten ve başka işler yapmaya fırsat bulamayan vücut makinemizi yılda bir kere de olsa bir bakımdan geçirmemizi ve böylece artık tadını unuttuğumuz nimetlerinin yeniden farkına varmamızı istiyor" ifadelerini kullandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadisinde, bir kere de olsa dünyadaki nimetlerin farkına varmayanların, cennetten dahi pek nasipleri olmayacağını hatırlattığını ifade eden Bulut, "İnanın, Ramazan, şu nimetlerin farkına varma egzersizidir. Lütfen onu fırsata dönüştürün. Burada, mutlu, huzurlu, yediğinin içtiğin farkında olarak ve içinde bulunulan nimetleri idrak ederek yaşamanın keyfini sürmek varken, neden ihmalkarlık ve aşırı toklukla hayatımızı ve yaşamımızı eksikli hale getirelim?" dedi.

ORUÇ TUTMANIN FAYDASI ÇOK

Oruç tutmanın faydalarına Feriduddin Attar'ın, "Çok yemek hastalık meyvesidir", tıbbın üstadı İbni Sina'nın "Yediğini hazmetmeden tekrar yemekten daha büyük bir bela yoktur", Süleyman Darani'nin "Açlık Allah'ın hazinelerinden biridir; Allah onu sevdiği kimselere verir", Hz. İsa'nın (as) "Nefislerinizi aç bırakınız ki, kalpleriniz, Allah'ın cemalini müşahede edebilsin" ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Her derdin aslı çok yemek, her devanın aslı ise açlıktır" sözleriyle de dikkat çeken Bulut, ramazan bayramının oruç tutan bütün Müslümanlar için sıhhat ve afiyet lezzetine dönüşmesini niyaz etti.