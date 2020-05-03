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İyi çiğnemek ağız kokusunu önler

İyi çiğnemek ağız kokusunu önler
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı oluşan ağız kokusu önemli bir problem olurken, Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu bu duruma nelerin yol açtığını ve nasıl önlenebileceğini anlattı. Bu süreçte ağız ve diş temizliğinin son derece önemli olduğunu kaydeden Koyuncuoğlu, "Açlık durumunda ve sabah uyanıldığında karşılaşılan bu ağız kokusu fizyolojik yani doğal bir durumdur. Ayrıca, sigara kullanımı ile süt ve kahve gibi içecekler, yüksek protein içerikli gıdalar ya da soğan, sarımsak, lahana, turp gibi yiyeceklerin sahur ve iftarda yoğun tüketilmesi geçici halitozise neden olmaktadır" diye konuştu. Bu durumda lokmaların iyi çiğnenmesinin önemine vurgu yapan Koyuncuoğlu, "Böylece sindirime yardımcı olacağından mide asidinin de daha az oluşmasını sağlar ve sabah uyanıldığında ağız kokusunun oluşmasını engelleyebilir. İftar ve sahurda ceviz, badem, tarçın ve yeşil çay tüketilmesi halitozisi kısmen engellemektedir" şeklinde konuştu.
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