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Haberler Ramazan Ramazan pidesi kısıtlamaya takılmadı

kısıtlamaya takılmadı

Ramazan pidesi kısıtlamaya takılmadı
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden 'Ramazan pidesi' sahur vakti fırınlarda sıcak bir şekilde satışa sunuldu. Kısıtlamanın devam ettiği Denizli'de de, vatandaşlar sahur vaktinde sıcak pide almak için evlerinin yakınlarındaki fırınlarının yolunu tuttu.

İZİNLİ FIRINLAR ÇALIŞIYOR
Fırın satış sorumlusu Soner Güngör, oruç tutanlar için sahur vaktinde ekmek ve pideleri satışa sunduklarını söyledi. Güngör, "Sahur vakti için pideleri gece saat 01.00'de fırında pişirmeye başlıyoruz. Vatandaşlara sıcak bir şekilde ekmek, pide ve çeşitli unlu mamullerini satışa sunuyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyan vatandaşlarımız evlerine en yakın noktalarda bulunan izinli fırınlardan ihtiyaçlarını gideriyor. Sabah saatlerinde dağıtılacak ekmeklerimiz için araçlarımız sabahın ilk ışıklarında geliyor. Ekmeklerimizi 15 kişilik ekip ile gezerek vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.
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