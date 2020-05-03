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Ramazan sofralarının asırlık geleneği kürek helva

Ramazan sofralarının asırlık geleneği kürek helva
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 88 yıl önce açılan işyerinde Ayhopa ailesinin 4 kuşaktır aynı lezzetle ürettiği kürek helva, ramazanda iftar sofralarını tatlandırıyor. Hasan Ayhopa'nın 1932'de ürettiği kürek helva, torunları tarafından 4 kuşaktır Afyonkarahisar- Antalya karayolundaki dükkanlarında yapılıyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı, gelen siparişler doğrultusunda Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illere de gönderiliyor.

GELENEKSEL LEZZET
Yaklaşık bir asırdır kürek helva ürettiklerini dile getiren işletmenin dördüncü kuşak temsilcisi Ömer Ayhopa, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları helvayı iftar sofralarına ulaştırdıklarını kaydetti. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de ecdattan kalma kürek helvanın, belediye ekiplerinin evlere servis ettiği iftar yemeklerinin en güzel tatlısı olduğunu kaydetti.
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