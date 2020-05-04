İzmir'de iftar bugün saat kaçta? İzmir iftar saati 4 Mayıs Pazartesi...

İzmir'de iftar bugün saat kaçta? sorusu İzmirliler tarafından merak ediliyor. Dayanışma ve paylaşmanın daha yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında il il iftar saatleri de araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı iftar saatlerini açıkladı.Peki İzmir'de iftar bugün saat kaçta? İşte 4 Mayıs Pazartesi İzmir iftar saati...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. İzmir'de iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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UNUTARAK YİYEN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞUNUN HATIRLATILMASI GEREKİR Mİ?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).