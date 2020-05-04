Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 yılı Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte herkes Ramazan Bayramı'nı beklemeye başladı. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı alışılmışın dışında olacak. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, kalabalık bayramlaşma ortamları olmayacak. Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı kaç gün olacak? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları da sıklıkla sorulmaya başladı. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs Cumartesi günü olacak. Bayramın birinci günü bu yıl 24 Mayıs Pazar tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

"Hafta sonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonun akadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız.

Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin.

Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz."

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu yıl bayramın denk geldiği tarihler şu şekilde:

Birinci günü: 24 Mayıs Pazar,

İkinci günü: 25 Mayıs Pazartesi,

Üçüncü günü: 26 Mayıs Salı.