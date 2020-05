Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Himmet Konur, İslam dininin samimiyet üzerine kurulduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in 'Din, samimiyettir' buyurduğunu ve ashabının kime karşı diye sorulması üzerine "Allah'a, Kitabına, Resulüne, Müslümanların önderlerine ve bütün Müslümanlara karşı" dediğini ifade etti. Samimiyetin dini literatürde 'ihlas' kavramıyla ifade edildiğini belirten Prof. Dr. Konur, 'Samimi Müslüman' duygu, düşünce ve davranışları temiz, içi dışı bir ve sorumluluklarının bilincinde olan kimsedir. Her Müslümanın Allah'a, Kitabına, Resulüne, Müslümanların önderlerine ve bütün Müslümanlara, insanlığa ve hatta tabiata karşı sorumlulukları vardır. Bunları yerine getirirken samimi olmak gerekir. İşin içine çıkar, kıskançlık, bencillik, kendini beğendirme, gösteriş, nefret, kin, öfke gibi duygu ve düşünceler karışırsa sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz" diye konuştu.

Allah'a karşı sorumluluğun nasıl olması gerektiğini Yeni Asır'a anlatan Prof. Dr. Himmet Konur, "Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz: Allah vardır, birdir ve her şeyin yaratıcısıdır. Bizi sınamak için yaratmıştır. Adaletlidir. İyilikleri boşa çıkarmaz. Kötülükleri de kimsenin yanına kar bırakmaz. Her şeye gücü yeter. O'nun varlığını, birliğini, adalet ve kudretini dikkate alarak yaşamalı, O yokmuş gibi davranmamalıyız. O'ndan başka varlıkları tanrılaştırmamalı, yalnız ve ancak O'na ibadet etmeliyiz... İbadet ederken sadece O'nun rızasını gözetmeli, başka beklentiler içerisine girmemeliyiz. O, sadece kendisine inanan ve kulluk eden iyi kullarını sever biz de en çok O'nu sevmeliyiz. Allahu Teala kitabı olan Kur'an'ı bize yolumuzu aydınlatan bir ışık ve hidayet rehberi olarak göndermiştir. O'nu okuyup anlayarak bir an evvel sırat-ı müstakime ulaşmalıyız. Kur'an, okunsun, anlaşılsın ve istifade edilsin diye gönderilmiştir. Kur'an'dan istifade için de samimi olmak gerekir. Allah'ın Rasülüne karşı görevimiz ise Allah'ın vahyini, kitabını ve dinini ulaştırmak için her türlü zorluğa göğüs geren Peygamber Efendimiz'e saygı duymak, sünnetine uymak, adı anıldığında kendimize çekidüzen vermek ve ona salat-ü selam getirmektir" dedi.



Dini bakımdan en değerli amellerden olan cihat, ilim, cömerlik gibi hasletler bile samimiyetten uzak ve gösteriş için yapıldığı taktirde boşa gitmektedir. Bir hadis-i kudside bu konu şöyle anlatılmaktadır: Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah ona verdiği nimetleri hatırlatır ve "Peki bunlara karşı ne yaptın?" buyurur. O kimse "Şehit düşünceye kadar Sen'in uğruna cihat ettim" der. Cenâb-ı Hak: "Yalan söylüyorsun. Sen, ne kahraman adam desinler diye savaştın" buyurur. Sonra emr olunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'ân okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır ve "Peki bu nimetlere karşılık ne yaptın?" diye sorar. O ise "İlim öğrendim, öğrettim ve Sen'in rızân için Kur'ân okudum" cevâbını verir. Cenâb-ı Hak: "Yalan söylüyorsun. Sen, alim desinler diye ilim öğrendin, ne güzel okuyor desinler diye Kur'ân okudun. Ve bunu da sana söylediler" buyurur. Sonra emr olunur, o da yüzüstü cehenneme atılır.