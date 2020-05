Anne babaya saygı cennete ulaştırır

Dinimiz, anne ve baba hakkı üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Zira annelerin çocukları üzerinde herkesten fazla emeği bulunmaktadır. İnsan dünyaya geldiği ve gözünü açtığı zaman karşısında ilk gördüğü annesidir. Yavrusunun kokusunu hissetmediği, onu kollarına almadığı zaman uyuyamayan annedir. Gülüşünü hiç eksik etmeyen, cennetin ayaklarının altına serildiği kişi annedir. Annelerimizin evimizdeki bereket kaynağı olduğunu bilelim. Onlara saygıda kusur etmeyelim.



ANNE VE BABA DUASI

Yaratılanlar içinde insana en yakın olan ve insan üzerinde en çok hakkı bulunan önce anne sonra babadır. Cenab-ı Allah, onları insanın var olması için sebep kılmıştır. Bunun içindir ki Allah Teala, kendisine kulluk edilmesini emrettikten hemen sonra anne baba hakkının önemini zikrederek şöyle buyurmuştur: "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'öf!' bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: 'Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!' diyerek dua et." (İsra,23-24) Allah hakkı gibi kul hakkının da hiçe sayıldığı şu yaşadığımız zamanda annelerimiz, çocuklarının bir tebessümüne bile muhtaç hâle gelmişlerdir. Çocuklar annelerine karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmalı, onların hayır dualarını almalıdır. Sert sözler ve gülmeyen yüzlerden sakınmalıdır. Allah'a isyanın olmadığı konularda kendisine itaati görev bilmelidir. Hayatın en zor yıllarının yaşandığı yaşlılık ve hastalık zamanlarında yardımlarına koşmalıdır. Bizler "Cennet, annelerin ayakları altındadır" (Nesai, Cihad, 12) buyuran Efendimiz'in (s.a.s.) mesajına kulak vererek Cennete ulaşmanın bir yolunun da buradan geçtiğini unutmamalıyız. Belki bugün annemiz yardıma ve ilgiye muhtaç olabilir ama unutmayalım ki bizler de bir gün gelir aynı yardıma ve ilgiye muhtaç kalabiliriz. Rabbimiz kitabında; "Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik." (Ahkaf 15) buyurur. Unutmamak gerekir ki Annebabanın çocuğuna yaptığı dua makbuldür. Bu sebeple onların hayır dualarını almaya çalışalım. İnsanın, Allah'a kulluk ve ibadetten sonra ikinci görev ve sorumluluğu, Allah'ın yarattıklarına karşı vazifelerini yerine getirmesidir.

HAKLARI HİÇ ÖDENMEZ

Hz. Aişe (ra) Kâbe'nin avlusunda sırtında annesini taşıyan birini görür. Adam büyük bir heyecanla annesini taşıyor ve tavaf ettiriyor. Manzarayı gören Hz. Aişe (ra) Peygamberimize (s.a.v.) "bu adam bu haliyle bu kadının hakkını ödemiş midir" diye soruyor. Hz. Peygamber (s.a.v.) hayır diyor. "Kendisini doğuran kadının bir sancısının hakkını bile ödememiştir" buyuruyor. Anne hakkı o kadar fazladır. Sahabeden biri sordu; "Ey Allah'ın elçisi Allah Katında en makbul ibadet nedir?" Efendimiz (s.a.v.) cevap verdiler; "Vaktinde kılınan beş vakit namaz ve baba ile anneye iyilik". Evet, Efendimiz (s.a.v.) aynen böyle buyuruyor: "Kim ömrünün uzamasını (bereketlenmesini veya ilahi takdir esnasında fazlalaşması yönünde hüküm verilmesini) istiyorsa anne ve babasına iyilik etsin. Kimde rızkının artmasını istiyorsa baba ve annesine iyilik etsin." Hz. Peygamber (s.a.v.) bir ara içinde hissettiği bir özlemi sahabesiyle şöyle paylaşmıştı:



KEŞKE ANNEM OLSAYDI...

"Keşke anne ve babam veya ikisinden biri sağ olsaydı, ben de namaz kılıyor olsaydım. Anne ve babam o anda bana seslenselerdi ve 'Muhammed! Muhammed!' deselerdi. Bende onlara beklemeksizin namaz içindeyken 'efendim, efendim' deseydim." Bir adam Kâbe avlusunda annesini sırtında taşıyor. Bu manzarayı gören halife Ömer (ra) seyrediyor. Adam annesiyle koşar adım tavaf yaparken sürekli şöyle diyor; "Ben annemin hamalıyım." Hz. Ömer (ra) sessizce şöyle mırıldandı; "Keşke benim de annem olsaydı da onu sırtımda gezdirip 'ben annemin hamalıyım' deseydim."