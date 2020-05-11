‘Hemşehri Kültürleri’nden Ramazan dayanışması

Anadolu'nun dört bir yanından Manisa'ya gelerek 14 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatmak için kolları sıvadı. Dernek tarafından Gözde Alışveriş Merkezi işbirliğiyle hazırlanan koliler vatandaşlara dağıtıyor. Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği Başkanı Ragıp Güneş, "Ramazan ayı mübarek bir ay. 11 ayın sultanı ve Kur'an-ı Kerim'in indiği çok mübarek bir ay. Bu ay cehennem kapılarının kapandığı cennet kapılarının açıldığı Yüce Allah'ın rahmetle yeryüzüne yöneldiği çok mübarek bir aydır. Biz Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği olarak böyle bir mübarek ayda Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını, sorunlarını paylaşarak onları bir nebze azaltmak amacıyla hep beraber ramazan paketi ve hediye çeki ulaştırmaya ve yapmaya karar verdik. Allah nasip etti bunları elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemlerimizde bu yardımlarımızı daha çok ve daha yoğun bir hale getirmek istiyoruz. Müslüman kardeşlerimizin bu konudaki sorunlarını paylaşmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yanındayız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK