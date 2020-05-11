İftar sofralarında şehitler yaşatılıyor

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Aydın Şube Başkanlığı, hayırseverler vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere şehitler adına iftariyelik gıda yardımı yapıyor. 'İftar Şehidimizden Fatiha Sizden' sloganıyla düzenlenen proje çerçevesinde TÜGŞAV Aydın Şube Başkanlığı, gıda paketlerini ailelere teslim ediyor. Amaçlarının şehitleri unutturmamak olduğunu belirten TÜGŞAV Aydın Şube Başkanı Yasin Erdem, "Şehitlerimizin halkımızın duaları içinde olmasını ve bu manevi ayda da dualardan sebeplenmelerini istiyoruz. İlk etapta 50 adet gıda kolisi yardımında bulunacağız. Yardımcı olan firmalara ve hayırseverlerimize hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Aydın halkımızın da desteklerini bekliyoruz. Hazırladığımız yardım kolileri, üzerlerine şehitlerimizin de adları yazılarak ihtiyaç sahiplerine takdim edilecek. Kolilere şehitlerimizin isimlerinin yazılması da esasen sembolik. Bütün şehitlerimizi bu yardım vesilesiyle anmış ve hayır duası almış olmayı amaçlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MEHMET KAVAS