İmanın zirvesine çıkan bir sahabe

İslam dini ile şereflenmenin ilk şartı olan iman, insan hayatını olumlu yönde değiştiren çok önemli bir hazinedir. İmanın zirvesine çıkan sahabelerden Abdullah Bin Mesud'un (r.a.) yaşadığı ibret verici olayı değerlendiren Araştırmacı- Yazar Eflatun Saygılı, "Bir inanç ve dava adamı arkadaşlarının da kendisi gibi inanması için çırpınır. Biz Müslümanlar, Abdullah Bin Mesud gibi olmalı. Onun gibi haysiyetli bir kulluk içinde olursak ibadetlerimiz Allah katında makbul olur. Bedir Savaşı iman gücü sayesinde başarıldı. 300 kişi silah bakımından ve sayı bakımından kendilerinden çok farklı olan 1000 bin kişilik kureyş müşriklerinin ordusunu perişan etti" dedi.

ZOR GÖREVE TALİP OLDU

Saygılı bu ibret verici hadiseyi şöyle anlattı: "Mekke'de Müşriklerin gözlerinin görmediği yerlerde en fazla kullanılan ev Hz. Erkam'ın (r.a.) eviydi. Nazil olan Kuran ayetleri, bu evde sahabelere bildiriliyordu. Sahabelerin zihinleri pırıl pırıl olduğu için ezberleme kabiliyetleri yüksekti. Bazıları not alıyor, bazıları ezberliyor ve tekrar ediyordu. Bir gün peygamberliğin 6. yılıydı. Hz. Erkam'ın evinde toplandıklarında Allah, Cebrail a.s. vasıtasıyla, Peygamberimize Er-Rahman Suresi'ni inzal buyurdu. O da bu süreyi ashabına öğretti. Sohbette Resulullah aleyhisselam aralarında dört halifenin de bulunduğu bütün ashabına dönerek 'ey ashabım bu süreyi müşriklerin toplu bulunduğu Kabe'nin avlusuna gidip onlara karşı yüksek sesle kim okuyacak?' diye sordu. O güne kadar böyle müşriklere meydan okurcasına bir eylem yapılmamıştı. Artık İslam'ın bireyden topluma ve kitlelere açılma zamanı gelmişti. Peygamberimizin bu sorusuna sadece Abdullah Bin Mesud (r.a.) "Ya Resulallah, ben okurum" dedi. Ancak Peygamberimiz durup aynı soru tekrar sordu. Yine 40 sahabenin içinde Abdullah Bin Mesud'dan başka cevap veren olmadı.

HERKES SESSİZ KALDI

Hatta daha önce bir gün Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, 'Ya resulallah biz neden gizleniyoruz. 40 kişiyiz dünyaya meydan okuyabiliriz" diyerek yiğitlik gösterisi yapan Hz. Ömer (r.a.) bile sessiz kaldı. Çünkü müşriklerin ileri gelenlerine meydan okumak ve gerektiğinde canını vermek gerekiyordu. Kabe'nin Rükni Yemani ile Hacer-ül Esved köşeleri arası her zaman gölge olur. İklim çok sıcak olduğu için müşrikler, o gölgede her gün oturur.

KULAĞA KARŞI KELLE

Köleleri de onlara hizmet ederdi. Böyle kibirli ve silahlı bir topluluğa karşı nazil olan ayetlerin yüksek sesle okunması istendi. Başka kimseden ses çıkmayınca Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), bu göreve talip olan Abdullah Bin Mesud'a izin verdi. Bu davada ölümü göze alan Abdullah Bin Mesud, sevinerek Hz. Erkam'ın evinden ayrıldı. Kabe'nin yanına gidip kaya parçasının üzerine çıkarak Rahman Suresi'ni yüksek sesle okudu. Ebu Cehil, dayanamayıp askerlerine saldırı emri verdi.



Abdullah Bin Mesud, saldırıya ve kan revan içinde kalmasına rağmen ayetleri sonuna kadar okudu. Bu sırada ibret olması için mübarek sahabenin kulağını kestiler. Kanlar içinde meclise gelen sahabe, görevi yerine getirdiğini, emredilirse yine yapabileceğini söyledi. Sahabeyi o halde gören Peygamberimiz tebessüm etti. Çünkü Cebrail (a.s.), 'kulağa karşı kelle' diye müjde verdi. Aradan gecçen yıllar sonra bu kulağı kestiren Ebu Cehil'in kafasını kesip Peygamberimizin önüne yuvarlayan kişi Abdullah Bin Mesud (r.a.) oldu.