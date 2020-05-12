Ramazan ayına özel verdiğimiz tarifler devam ediyor. Bu tarifler de çorba ve ana yemeği geride bıraktık. Şimdi sırada salata var. Salatada biraz alışılmışın dışında olsun dedik. O zaman tarif için sizi söyle alalım! Kabak salatası nasıl yapılır? Kabak salatası tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 demet semizotu

1 demet roka

1 adet kabak

SOS İÇİN:

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Semizotu ve roka yapraklarını iyice yıkadıktan sonra süzgeçten geçirin. Kağıt havlu ile kuruladıktan sonra servis tabağına alın. Boydan boya ikiye bölüp çekirdekli iç kısmını çıkardığınız kabağı incecik doğrayın ve diğer sebzelere ilave edin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, yoğurt, limon suyu ve tuzu çırpın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.