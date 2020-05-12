Ramazan ayında iftar sofralarınızda bizimde küçükte olsa bir payımız olsun dedik ve nefis tariflerle geldik. Topalak çorba tarifinin ardından bir ana yemeğe ihtiyacımız var. O zaman gelsin tarif. Sebzeli dolma tarifi hem sağlık hem de lezzetli olacaktır. Sebzeli dolma nasıl yapılır? Sebzeli dolma tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

10 adet dolmalık biber

Yarım su bardağı + 5 çorba kaşığı sıvı yağ

3 adet patlıcan

7 adet çarliston biber

3 adet domates

5-6 dal maydanoz

Yarımşar çay kaşığı kimyon ve karabiber

Yeteri kadar tuz

Servis için:

Süzme yoğurt

YAPILIŞI

Dolmalık biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağda çevirerek hafifçe kızartın. Patlıcanları alacalı soyup, küçük küpler şeklinde doğrayın. 3 çorba kaşığı sıvı yağı tavada ısıtıp, patlıcanları ekleyin ve yumuşayana dek karıştırarak pişirin. Biberleri küp doğrayıp, başka bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Kabukları soyulup, küp doğranmış domates ve kıyılmış maydanoz ilave edip, domates yumuşayana dek pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, kimyonu ekleyin. Daha sonra patlıcanla karıştırıp ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Dolmalık biberlerin içlerine patlıcanlı karışımı pay edip, süzme yoğurtla servis yapın.