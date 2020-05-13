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Haberler Ramazan Baharat soslu ve narenciyeli tavuk nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Baharat soslu ve narenciyeli nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

yemeğini sevmeyen yoktur. Hele bir de içinde baharat ve varsa. Bu tarif iftar sofrasına da pek yakışır. ayınında vazgeçilmezi olur. Bizden söylemesi! Baharat soslu ve narenciyeli tavuk nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Baharat soslu ve narenciyeli tavuk nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

13.05.2020, 13:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,13:08

Bugün iftar sofrasında ana yemek olarak baharat soslu ve narenciyeli tavuk var. Ana yemek önerisi için oldukça lezzetli ve bir o kadar da pratik. Sizi akşam ne pişirsem derdinden kurtarmaya aday. Baharat soslu ve narenciyeli tavuk nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

6 adet tavuk baget

2 adet tavuk göğsü

2 adet kan portakalı

2 adet mandalina

1 adet lime (yeşil limon)

Baharat Sosu İçin:

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

2 adet yıldız anason

1 adet çubuk tarçın

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz

YAPILIŞI

Baharat sosu için zencefil, yıldız anason ve tarçını bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ilave edip yarım saat bekletin. Portakal, mandalina ve limeyi dilimleyip pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Tavuk parçalarını baharatlı sosa bulayın ve narenciyelerin üzerine yerleştirin. Tepsinin üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdı ve folyoyu alıp tavuklar iyice kızarana dek pişirin.

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