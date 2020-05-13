Bol çikolata sevenlere özel! Hurmalı ve yoğun çikolatalı kek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Çayın yanına lezzetli bir tatlı olsun istemez misin? Evet dediğinizi duyar gibiyiz! Hurmalı ve yoğun çikolatalı kek oldukça pratik. Bu lezzetli tarifi çayın yanında sevdiklerinize ikram edip afiyetle yiyebilirsiniz. Hurmalı ve yoğun çikolatalı kek nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

6 adet hurma

300 gram kuvertür bitter çikolata

150 gram tereyağı

3 adet yumurta

100 gram esmer şeker

100 gram un

15 gram kakao

Tuz

GANAJ İÇİN:

250 gram kuvertür bitter çikolata

150 ml krema

ÜZERİ İÇİN:

Frenk üzümü

YAPILIŞI

Kek hamuru için çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayıp tereyağı ile birlikte orta boy bir tencereye alın ve kısık ateşte eritin. Eriyip iyice karıştıktan sonra soğuması için kenara alın. Yumurta ve esmer şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Erittiğiniz çikolata ve tereyağı karışımını yumurtalara ekleyip karıştırın. Kalan malzemeyi ekleyip topak kalmayana kadar çırpın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış veya pişirme kağıdı ile kaplanmış 25x25 cm ebadında kare bir fırın kabına dökün. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp ikiye böldükten sonra kek hamuruna batırın. Keki spatula yardımıyla düzelterek hurmaların üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirip fırından alın. Ganaj için çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayın. Krema ile beraber küçük boy bir tencereye alıp kısık ateşte eritin. Pürüzsüz bir kıvam alınca ılınması için kenara alın. Kek tamamen soğuyup ganaj da ılınınca, kekin üzerine dökün ve buzdolabında soğumaya bırakın. Ganajı donduktan sonra frenk üzümü veya dilediğiniz meyvelerle süsleyerek servis yapın.