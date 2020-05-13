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Haberler Ramazan Lezzetli mi lezzetli erişteli yoğurt çorbası tarifi! Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Lezzetli mi lezzetli tarifi! Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

ayı, bereketiyle gelir derler. İftar sofraları zenginliğiyle göz doldurur. Ev hanımlarını da 'Akşam ne pişirsem?' telaşı sarar. Bu akşamın çorba önerisinde var. Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Lezzetli mi lezzetli erişteli yoğurt çorbası tarifi! Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

13.05.2020, 12:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,12:59

Bugünün iftar sofrasında erişteli yoğurt çorbası olsa fena olmaz. Hem pratik hem de lezzetli. Üstelik yoğurtta oldukça faydalı. Bu karışımı sevmeyen yoktur dedik ve erişteli yoğurt çorbası tarifiyle geldik. Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 çay bardağı erişte

5 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı yoğurt

2 diş dövülmüş sarımsak,

1 adet yumurta,

1 çorba kaşığı un

tuz

Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Tencereye 2 su bardağı su koyup, kaynatın. Erişteyi ilave edin ve yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tencerede yoğurt, sarmısak, yumurta ve unu çırpın. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edin ve kısık ateşte arada bir karıştırarak 7-8 dakika pişirin. Daha sonra eriştenin içine yavaşça katarken bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuzunu ayarlayın. Üzeri için tavada erittiğiniz tereyağına nane ilave edin ve daha sonra çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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