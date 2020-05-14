Ramazan ayı bir okuldur

Müminlerin oruç ibadeti sayesinde tefekkür, irade, sabır ve şükür gibi birçok konuda eğitim aldıklarını anlatan Hasan Hayri Yaşar, "Ramazan ayı bir mekteptir. Ramazan mektebinde işlenen en önemli derslerden biri de oruçtur. Oruç iç dünyamıza bir yolculuktur. Oruç düşünmedir, tefekkürdür, bir irade eğitimidir. Oruç tutan kimsenin hatalarını tamir etmesi için büyük bir fırsattır" diye konuştu.

NEFİS MUHASEBESİ

Orucun aynı zamanda nefis muhasebesi olduğunu belirten Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, "Oruç kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Oruç bir nefis muhasebesidir. Nasıl mali konularda yıllık muhasebeler yapılıp kâr ve zararlar hesaplanarak planlamalar yapılıyorsa, oruç tutan için de günahlarını ve sevaplarını gözden geçirmesi adına önemli bir fırsattır. Oruç sayesinde insan ruhen yücelir, yüksek ahlâkî erdemlerle bezenir" diye belirtti. Oruçlu kimsenin bütün nefsi arzularına set çekerek Allah'a yönelip emirlerine kulak verdiğini ve Rabbine iltica ettiğini anlatan Yaşar, "Oruç, sahibini günah kirlerinden arındırır. Sevgili Peygamberimiz: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır " buyurmuştur. Ruhen, bedenen ve sosyal açıdan birçok faydaları bulunan orucun bizlere kazandıracağı pek çok fayda ve güzellikleri vardır. Oruç, en ulvi amaç olan Allah rızası için imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve cinsî münasebetten uzak durmak demektir. Oruç İslam dininin beş temel şartı arasında zikredilmiştir ve kişiye, nefsin bitmez tükenmez ihtiyaçlarına karşı sabırlı olmayı öğreten, açlık ve susuzluğa katlanmak suretiyle de bedene dayanma gücü kazandıran bir ibadettir" ifadelerini kullandı.

"SIHHAT BULURUZ"

Oruç tutan kişinin sağlık ve sıhhat bulduğunu söyleyen Yaşar, "Oruç aç ve susuz insanların halini anlamamızı sağlayan bir ibadettir. Allah'ü Teala bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Ramazan ayı ve tuttuğumuz oruçlar hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Rabbimiz bizi her türlü hastalıktan muhafaza etsin" dedi.