Ramazan ayı geldi, iftar sofraları güllaçla buluştu. Ramazan'ın müdavimi güllaç sofradaki baş köşesine kuruldu. Ancak güllacı irmikle denesek nasıl olur? Üstelik bu karışım damak zevkine de oldukça uygun. Alışılmış güllaç tarifini bile geride bırakacağına eminiz! Afiyet olsun. Ramazan'ın vazgeçilmezi! İrmikli ve güllaçlı kup nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

MALZEMELER

Sütlü irmik için:

1 su bardağı irmik

Dört buçuk su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

Güllaç için:

2 su bardağı süt

3-4 adet güllaç yaprağı

Yarım su bardağı toz şeker

Süslemek için:

7-8 adet karadut

1 su bardağı toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

Güllaç yapraklarını ıslatmak için bir tencerede süt ve toz şekeri kaynatıp ılınmaya bırakın. Biraz soğuduktan sonra kırılmış güllaçların üzerine döküp 1 saat kadar bekletin. Diğer taraftan irmik, süt ve şekeri derin bir tencereye alıp, kısık ateşte karıştırarak kaynatın. İrmik tüm sütü çekip kıvam aldıktan sonra ocaktan alın. Kullanacağınız kupların dibine 2'şer çorba kaşığı sütlü irmikten koyun ve 1'er çorba kaşığı antep fıstığı serpin. Ardından güllaçları süzüp kuplardaki irmiğin üzerine yerleştirin. Dolapta soğutup karadutla süsleyerek servis edin.