Ramazan ayı geldi, iftar sofraları güllaçla buluştu. Ramazan'ın müdavimi güllaç sofradaki baş köşesine kuruldu. Ancak güllacı irmikle denesek nasıl olur? Üstelik bu karışım damak zevkine de oldukça uygun. Alışılmış güllaç tarifini bile geride bırakacağına eminiz! Afiyet olsun. Ramazan'ın vazgeçilmezi! İrmikli ve güllaçlı kup nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...
MALZEMELER
Sütlü irmik için:
1 su bardağı irmik
Dört buçuk su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
Güllaç için:
2 su bardağı süt
3-4 adet güllaç yaprağı
Yarım su bardağı toz şeker
Süslemek için:
7-8 adet karadut
1 su bardağı toz Antep fıstığı
YAPILIŞI
Güllaç yapraklarını ıslatmak için bir tencerede süt ve toz şekeri kaynatıp ılınmaya bırakın. Biraz soğuduktan sonra kırılmış güllaçların üzerine döküp 1 saat kadar bekletin. Diğer taraftan irmik, süt ve şekeri derin bir tencereye alıp, kısık ateşte karıştırarak kaynatın. İrmik tüm sütü çekip kıvam aldıktan sonra ocaktan alın. Kullanacağınız kupların dibine 2'şer çorba kaşığı sütlü irmikten koyun ve 1'er çorba kaşığı antep fıstığı serpin. Ardından güllaçları süzüp kuplardaki irmiğin üzerine yerleştirin. Dolapta soğutup karadutla süsleyerek servis edin.
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