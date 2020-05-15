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Haberler Ramazan Bu karışım bambaşka! Ay çekirdekli ve acılı tavuk nasıl yapılır? Ay çekirdekli ve acılı tavuk tarifi ve malzemeleri...

Bu karışım bambaşka! nasıl yapılır? Ay çekirdekli ve acılı tavuk tarifi ve malzemeleri...

Ay çekirdek ve tavuk karışımını daha önce denediniz mi? Bu tarif alışılmışın çok dışında. Ay çekirdeği ile tavuk olur mu demeyin. Denedik, çokta lezzetli oldu! Yeni bir lezzet arayanlara bu tarif ideal olacak. Bu karışım bambaşka! nasıl yapılır? Ay çekirdekli ve acılı tavuk tarifi ve malzemeleri...

Bu karışım bambaşka! Ay çekirdekli ve acılı tavuk nasıl yapılır? Ay çekirdekli ve acılı tavuk tarifi ve malzemeleri...

15.05.2020, 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,15:41

İftar sofranıza yeni bir lezzet arıyorsanız, ay çekirdekli acılı bir tavuk bunun için harika bir lezzet. Ay çekirdeği ve tavuk bu tarifte birleşti. Ortaya çıkan lezzet hem güzel, hem de alışılmışın dışında. Bu karışım bambaşka! Ay çekirdekli ve acılı tavuk nasıl yapılır? Ay çekirdekli ve acılı tavuk tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 çay bardağı ayıklanmış ay çekirdeği

500 gram tavuk göğsü

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı hardal

1 çorba kaşığı acı biber salçası

Bir buçuk su bardağı sıcak su, tuz

Patates püresi için:

2 adet büyük boy patates

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay bardağı sıcak su, tuz

YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritin. Üzerine ay çekirdeği, hardal, salça ve tuz katıp, biraz çevirerek ocaktan alın. Tavuk etlerini bu sosa bulayıp, aynı tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su döküp, kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Tavuğu servis tabağına alın. Kalan sosun üzerine yarım su bardağı sıcak su koyup, bir taşım kaynatın ve tavuğun üzerine gezdirin. Püre için patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup, çatalla ezin. Bir tencereye tereyağı koyup, eritin ve patatesi ilave edin. Süt, kaşar peyniri ve tuz ekleyip, tümünü karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirip, ay çekirdeğini ekleyin ve tencereyi ocaktan alın. Tavukla birlikte sıcak olarak servis yapın

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