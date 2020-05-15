Huzur ve mutluluk için zekatınızı verin

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet Konur, İslam'ın 5 şartından biri olan zekat vermenin büyük sevap kazanmaya vesile olan bir ibadet olmasının yanında insana mutluluk ve huzur verdiğini söyledi. Yeni Asır'a konuşan Prof. Dr. Himmet Konur, "Ahlak insana mahsus bir alandır. Ahlakın en genel iki konusu iyilik ve kötülüktür. Her insanın iyi olan duygu, düşünce ve davranışlara sahip olması kötü olanlardan da uzak durması beklenir. İnsan olarak doğmak yetmez iyi insan olmak gerekir. Zekat hem veren hem de alan açısından önem arz eder; her ikisinin de ahlaken yücelmesine, huzur ve saadete ermesine katkı sağlar" diye konuştu.

İBADET KÖTÜLÜKTEN KORUR

Ahlakın bir duygu ve düşünce boyutu bir de tutum ve davranışlara yansıyan, daha doğrusu yansıması gereken boyutu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Konur, "Ahlak alanında teorik düzeyde geniş bilgi sahibi olmak, hatta bu işin kitabını yazmak insanı ahlaklı kılmaz. Kişi ne zaman ki iyi bildiklerini hayata geçirir ve kötü bildiklerinden uzaklaşırsa işte o zaman onun ahlaklı olduğundan söz edilebilir. Kur'an-ı Kerimde inanç, ibadetler ve ahlaka dair hükümler iç içe geçmiş, birlikte ele alınmış ve işlenmiştir. Namaz, oruç, hac ve zekâtın kazandırması gereken ahlaki hasletler üzerinde durulmuştur. Ayet-i Kerimede "... Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar." (Ankebut, 29/45) buyurulmuştur. Hadis-i şerifte oruç ile ahlakî bir erdem olan sabır arasında ilişki kurulmuş, "Oruç sabrın yarısı, sabır da imanın yarısıdır." denilmiştir. Zekât da ahlakî boyutu olan bir ibadettir. Dinî bir terim olarak zekât, dince zengin sayılan kişilerin mallarından belli bir payın alınarak belirli yerlere sarf edilmesi demektir. İslam'da namazla birlikte en önemli ibadetin zekât olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira Kur'an-ı Kerim'de hemen her yerde namazın kılınmasının peşi sıra zekâtın verilmesi emredilmiş, "Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin..." buyurulmuştur. Ayet-i kerimede "Sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça iyiliğe ulaşamazsınız..." (Ali İmran, 3/92), yani iyi bir kimse olamazsınız buyurulmaktadır. Komşusu aç iken tok yatan, insanlığın bir kısmı açlık ve sefaletle boğuşurken lüks ve sefahet içinde yaşayan kimsenin iyi ve ahlaklı bir insan olduğundna söz edilemez" dedi.

CİMRİLİK ZARAR VERİR

Lüks, israf ve sefahet içerisinde yaşayanların bundan büyük haz duyabileceğini ama mutlu olamayacaklarını çünkü haz ve mutluluğun farklı şeyler olduğunu belirten Prof. Dr. Konur, "Bu ikisi aynı şey değildir. Kişinin kendisi veya başkalarının ihtiyaçları için harcayamaması kötü bir duygudur. İnsanın manevî dünyasını tahrip eder. Kalbini katılaştırır, içini karartır. "Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur." (Muhammed, 47/38).

Mutluluk ve huzur iyiliktedir. İşin bu tarafına işaretle ayet-i kerimede "kendi iyiliğiniz için infak edin/başkalarına yardımda bulunun." buyurulmakta, "nefsinin cimriliğinden korunanların felaha", kurtuluşa ve huzura erecekleri belirtilmektedir. (Teğabun, 64/16). Zekât, alanlar açısından da önemlidir. Onların gündelik ihtiyaçlarını giderdiği gibi içlerinde oluşabilecek kırgınlık, kızgınlık, öfke ve nefret gibi duygular yerine sevgi, saygı ve güven duygularının geçmesini sağlar" dedi.



FATİH CAMİİ

Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah veya aileleri tarafından yaptırılan camilerine selatin camileri adı veriliyordu. Fatih Camii de İstanbul'un Fethi'nden sonra yaptırılan ilk selatin camisi olma özelliği taşıyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen caminin yanında, içerisinde 16 adet medrese, hamam, aşevi, kütüphane, konukevi ve hastanenin bulunduğu bir külliye yer alıyor. Fatih Camii, yanında yer alan türbeleri sebebiyle de oldukça ilgi görüyor. Fatih Sultan Mehmet, Gazi Osman Paşa ve Gülbahar Valide Sultan gibi Osmanlı tarihinde önemli yere sahip olan isimlerin kabri, burada yer alıyor.

NASIL BİR DÜNYA İSTERİZ?

Yardımlaşma ve dayanışmadan yoksun ortamlarda yaşamak zorunda kalan insanlarda zamanla bu duygular körelir diyen Konur, "Hz. Peygamber'in 'Merhamet etmeyene merhamet edilmez' sözü de bu konuda önemli bir uyarıdır. Yardım ve dayanışmanın, şefkat ve güven duygularının kalktığı bir dünyada huzur içerisinde yaşayamayız. "...Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız." (Bakara, 2/272) Bir bölümünün karnı tok, büyük çoğunluğunun ise aç ve sefil yaşadığı huzursuz bir dünya mı yoksa paylaşarak daha güvenli ve mutlu bir dünya mı?! Tercih bizim!