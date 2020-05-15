Limon şerbetini daha önce denediniz mi? Mis gibi bir şerbet hem de buz gibi iftar sofranızda olsa fena olmaz! Yapımı da oldukça kolay. İftara çok kısa bir süre kala hızlıca yapıp dolaba atabilirsiniz. Limon şerbeti nasıl yapılır? Limon şerbeti malzemeleri ve tarifi...
MALZEMELER
5 adet limonun suyu
3 çorba kaşığı bal
2 çorba kaşığı esmer şeker
3-4 adet karanfil
5 su bardağı su
2-3 dal nane yaprağı
YAPILIŞI
Bir kabın içinde limon suyu, bal ve esmer şekeri iyice karıştırıp birkaç saat dinlendirin. Sonra karanfil ve su ilave edip kaynatın. Daha sonra ocaktan alıp sürahiye boşaltın. Nane yapraklarını ilave edip buzdolabında dinlendirin. Soğuk servis yapın.
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