Zekat malı eksiltmez

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu, "Ramazan, bize, mallarımızı zekâtla ve nefsimizi oruçla arındırma fırsatı sunuyor. Bu fırsatı hep birlikte çok iyi değerlendirmeye çalışalım ki ölüm bize gelmeden her türlü maddi ve manevi kirlerden temizlenmiş bir şekilde emaneti Allah'a teslim edebilelim" dedi.



HAK SAHİBİNE ULAŞMALI

Kur'an-ı Kerim'de tevbe suresinin 60. ayetinde zekâtın verileceği yerler bildirilirken, üçüncü sırada zekâtı toplamakla görevli "memurlar"dan söz edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Muslu, "Aslında bu durum, mali bir ibadet olan zekâtın tam olarak edâ edilebilmesi ve âyette belirtilen yerlere harcanabilmesi için özel bir müesseseye ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Nitekim Peygamber Efendimiz (a.s.) bir yandan zekâta konu olan malları kayıt altına aldırıp zekâtın toplanması veya teslim edilmesiyle ilgili belli bir takvim belirlerken diğer yandan da toplanan zekât mallarının herhangi bir zarara uğramadan hak sahiplerine ulaştırılması işiyle ilgileniyordu. Bir peygamber olarak o (s.a.) Allah'ın zekât konusuyla ilgili emrinin Müslümanlar tarafından yerine getirilebilmesi için özel çaba harcıyordu. Bu çaba, sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Hz. Ebubekir'in (r.a.) zekât vermek istemeyenlere şiddetle karşı çıkması, bu hassasiyetin dikkat çekici örneklerinden birisidir. Nitekim onun bu davranışı konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Günümüzde ise -bilindiği gibi- bu mali ibâdeti asr-ı saadette olduğu gibi takip edecek bir müessese yoktur ve bu iş gönüllülük esasına dayalı bir şekilde yürümektedir. Bu işleri takip edecek bir müessese olmayınca da farz olan bu ibadet, tam olarak yerine getirilememekte ve böylece mevcut zekât potansiyeli beklenen düzeyde sosyal ve ekonomik hayata yansımamaktadır" ifadelerini kullandı.

ZEKAT YOKSULLUĞU ÇÖZER

Zekat ibadetinin tüm Müslümanlar tarafından tam olarak yerine getirilmesi halinde yoksulluk sorununun büyük ölçüde çözüleceğini söyleyen Prof. Dr. Ramazan Muslu, "SESRIC verilerine göre bugün İslam ülkelerindeki zekât verme potansiyeli 10 trilyon dolar civarındadır. Bu potansiyelin yaklaşık 50 milyar doları ülkemizde bulunmaktadır. Bugün bu potansiyel tam olarak ortaya çıkartılabilmiş olsaydı, yoksulluk problemi büyük ölçüde çözülmüş olabilirdi. Zekât ibadetinin tam olarak yerine getirilememesinin altında yatan nedenler nelerdir? Birlikte düşünelim: Neden, bilgi eksikliği olabilir mi? Zekât, İslam'ın beş temel esasından birisidir ve farziyeti kitap ve sünnetle sabittir. Zekâtı kimlerin vereceği, kimlere verileceği, hangi mallardan ne miktarda ve hatta nasıl verileceği gibi hususlar, fıkıh kitaplarımızda geniş bir şekilde ele alınıp izah edilmiştir. Bu ve benzeri konularda aklımıza takılan her türlü soruyu sorabileceğimiz hocalarımız ve din işlerini sorabileceğimiz yüksek kurulumuz var. Bugün bilgi eksikliğimizi giderebilme konusunda düne göre çok daha iyi imkânlara sahibiz. Yine günümüzde zekât hesaplama programlarıyla bu işi kolayca kendimiz de yapabilecek durumdayız. Bu sebeple bilgi eksikliği bir neden olarak ileri sürülemez" dedi.

DÜNYA HAYATI BİR YOLCULUK

O zaman bir inanç sorunu ile mi karşı karşıyayız sorusunu soran Muslu, "Müslüman, İslam'ın esaslarına gönülden teslim olan insan demektir. Mü'min de iman esaslarına yürekten inanan kimsedir. Müslüman ve mü'min olduğumuza göre, ahiret hayatına da iman ediyoruz demektir. Ahiret inancı, hayatı sadece dünya hayatından ibaret görmediğimiz ve malımız dahil her şeyden hesaba çekileceğimiz bir güne doğru yolculuk halinde olduğumuz anlamına gelir. O halde Müslümanın hem dünya hem de âhiret için çalışması gerekir. Şayet bunlardan birisine ağırlık verecekse bu ahiret lehine olmalıdır. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle ahiret hayatı daha hayırlı ve bakidir" diye belirtti.

SERVET ALLAH'IN EMANETİDİR

Zekat vermenin malı eksilteceğini düşüncesinin kesinlikle doğru olmadığını söyleyen Prof. Dr. Muslu, "Şayet zekâtı vermeme gerekçemiz malımızı eksilteceği düşüncesiyse bu doğru değildir. İlk bakışta öyle görünse bile Allah'a karşı bir şükür ifadesi olduğu için verdiğimiz zekât malımızı asla eksiltmez. Bilakis malın artmasına vesile olur. Müslümanlar olarak Kur'an ve sünnet rehberliğinde hayatımıza yön vermeliyiz. Yüce dinimiz İslam, bize; çalışıp üretmeyi, helalinden kazanıp infak etmeyi, harcamalarda iktisatlı olmayı ve israftan uzak durmayı emretmektedir. Öte yandan sahip olduğumuz mal ve servetin Allah'ın bize bir emaneti olduğunu ve bu emanette fakir ve yoksulun da hakkı bulunduğunu idrak etmeliyiz. Dolayısıyla malımızın zekâtını vermeden onu arındırmamız asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı.