Allah kuluna zulüm etmez

Toplumda içinde yanlış inanışlar olduğunu vurgulayan Araştırmacı- Yazar Mehmet Ali Bulut, halk arasında 'Allah sevdiğine hastalık verir' diye yanlış bir inanış olduğunu söyledi.



"ACIKMADAN YEMEYİZ"

Yaygın bilinen bu yanlış bilgiyle ilgili konuşan Bulut, "Bir doktor yaptığı bir ankette hastalarına 'Hastalıkların sebebi sizce nedir?' diye sorar. Yüzde yetmişine yakını 'Allah sevdiğine hastalık verir' şeklinde cevap verir. Yani hastalığından Allah'ı mesul tutuyor. Oysa Cenab-ı Hak, 'Allah, kuluna zulmü murad etmemiştir" buyuruyor. Yani o tür şeyler insanın kendi elinin etmesiyle gelir insanı bulur. Mısır meliki Mukavkıs peygamberimize iki cariye ile birlikte bir de doktor göndermişti, hastalarını tedavi etsin diye. Doktor, bir, sene kadar kaldı Medine'de. Bir gün peygamberimize geldi ve 'Ey Muhammed, ben şu kadar zamandır buradayım. Kralım beni, sizin hastalarınızı tedavi edeyim diye göndermişti. Ben memleketimde önemli bir insanım. Fakat burada kimse bana müracaat etmiyor. Doğrusu etrafınızda hasta kimse de göremiyorum. Müsaade ederseniz, memleketime döneyim' dedi. Peygamberimiz (S.A.V.), ona kendisinin misafirleri olduğunu, istediği kadar kalabileceğini söyledikten sonra şöyle dedi: "Hastalığa gelince. Evet, ben ve ashabım hasta olmayız. Çünkü biz asla acıkmadan yemeyiz. Sofradan tok kalkmayız. Senede bir de hacamat yaparız. Doktor düşündü ve "Evet acıkmadan yemez ve yediğiniz zaman da midenizi tıka basa doldurmazsanız hasta olmazsınız!' dedi."



Mehmet Ali Bulut



RAMAZAN TEMİZLİK FIRSATIDIR

Bilimin gelişmesiyle insan metabolizmasının nasıl işlediğinin çok iyi bilindiğini söyleyen Bulut, "Midenin saat 21.00'den sonra yenilen gıdaları öğütmeyip çürüttüğü ve aside dönüştürdüğünü belirterek ramazan ayının insan vücudunun temizlenmesi için büyük bir fırsat. Cenabı Hak, kendi kereminden olarak, insana zorunlu bir emirle evini barkını temizleme, köşe bucak evi gözden geçirip kirini, pasını, tozunu ayıklama fırsatı veriyor. Hakiki oruç tutan insanda kolesterol kalmaz, tansiyon kalmaz, vücudun birçok mekanizması düzelir. Beynin üzerindeki baskı azalır. Gözler kuvvet bulur. Riyazet yapmamış veli gördünüz mü? Açlığın en yüksek mertebesini denememiş bir nebi duydunuz mu?" ifadelerini kullandı.



PEYGAMBERLERİN ORUCU

Peygamberimizin "Zemzemden başka yiyeceğim olmadığı halde, Kabe ile örtüsü arasında 40 gün geçirdim" diye buyurduğunu hatırlatan Bulut, "Yani kırk gün vücuduna sudan başka bir şey almayarak, bedenini bütün hayvani atıklardan temizlemiştir. Hz. İsa'nın açlık denemesi 60 gündür. Hz. Musa Tur-i Sina'da kırk gün kalmış ve sadece su içmiştir. Evet, oruç gerçek bir temizlenme, hastalıklardan arınama ve manevi gözeneklerini açma operasyonudur. Fakat biz, ramazanı, semirme; diğer zamanlarda nefsimizden esirgediğimiz gıdaları da ona verme mevsimi haline getirmişiz. Sonra da oruç tuttuk deriz. Oysa siz sadece nefsinizi şımartmış oldunuz. Allah hepimize, şu ibadetin hakikatine ermeyi nasip etsin!" dedi