  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ramazan Nohut ve buğdayın karışımı! Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri...

Nohut ve buğdayın karışımı! nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri...

Nohut ve buğdayın bir çorbada buluştuğunu hayal edin. Oldukça sağlıklı olmaz mıydı? İftara özel bugünkü tarifi de tam olarak böyle. Lezzetli ve bol doyurucu. sofranıza çok yakışacak! Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri...

Nohut ve buğdayın karışımı! Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri...

18.05.2020, 14:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,14:44

Ramazan ayına özel verdiğimiz ana yemek tariflerinde bugün aşırı sağlıklı bir çorba var. Lezzeti tartışılmaz. Alaca çorba sayesinde nohut ve buğdayı aynı anda tatma şansına sahip olacaksın. Küçükten büyüğe herkes bu lezzete bayılacak. Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 çay bardağı aşurelik buğday

Yarım çay bardağı nohut

Su

Yarım çay bardağı yeşil mercimek

2 adet büyük boy soğan

1 adet kurutulmuş kırmızı biber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Kuru tarhun, pul biber ve nane

4 yemek kaşığı tereyağı

Bu karışım bambaşka! Ay çekirdekli ve acılı tavuk nasıl yapılır? Ay çekirdekli ve acılı tavuk tarifi ve malzemeleri...

YAPILIŞI

Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın. Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin). Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin. Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nohut ve buğdayın karışımı! Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA