Ramazan ayına özel verdiğimiz ana yemek tariflerinde bugün aşırı sağlıklı bir çorba var. Lezzeti tartışılmaz. Alaca çorba sayesinde nohut ve buğdayı aynı anda tatma şansına sahip olacaksın. Küçükten büyüğe herkes bu lezzete bayılacak. Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
1 çay bardağı aşurelik buğday
Yarım çay bardağı nohut
Su
Yarım çay bardağı yeşil mercimek
2 adet büyük boy soğan
1 adet kurutulmuş kırmızı biber
Tuz
ÜZERİ İÇİN:
Kuru tarhun, pul biber ve nane
4 yemek kaşığı tereyağıBu karışım bambaşka! Ay çekirdekli ve acılı tavuk nasıl yapılır? Ay çekirdekli ve acılı tavuk tarifi ve malzemeleri...
YAPILIŞI
Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın. Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin). Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin. Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
Nohut ve buğdayın karışımı! Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.