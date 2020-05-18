Nohut ve buğdayın karışımı! Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri...

Ramazan ayına özel verdiğimiz ana yemek tariflerinde bugün aşırı sağlıklı bir çorba var. Lezzeti tartışılmaz. Alaca çorba sayesinde nohut ve buğdayı aynı anda tatma şansına sahip olacaksın. Küçükten büyüğe herkes bu lezzete bayılacak. Alaca çorba nasıl yapılır? Alaca çorba tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 çay bardağı aşurelik buğday

Yarım çay bardağı nohut

Su

Yarım çay bardağı yeşil mercimek

2 adet büyük boy soğan

1 adet kurutulmuş kırmızı biber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Kuru tarhun, pul biber ve nane

4 yemek kaşığı tereyağı

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YAPILIŞI

Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın. Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin). Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin. Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.