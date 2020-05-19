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Haberler Ramazan Bu tarif bambaşka! Havuçlu rulo pilav nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Bu tarif bambaşka! pilav nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

İftar sofrasında pilav olmazsa olmaz dedik, pilav tarifiyle geldik. Bu tarif farklı olmasıyla ilginizi çekecektir. Yeni bir lezzet denemek isteyenler içinse ideal. Yapımıyla oldukça da pratik. Bu tarif bambaşka! Havuçlu rulo pilav nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Bu tarif bambaşka! Havuçlu rulo pilav nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

19.05.2020, 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,17:01

Havuçlu rulo pilavı daha önce denediniz mi? Eğer denemediyseniz, mutlaka listenizde yer almalı. Bugünün iftar sofrasında farklı bir lezzet olsa fena olmaz. O zaman bu tarife bir göz atın. Şimdiden afiyet olsun. Bu tarif bambaşka! Havuçlu rulo pilav nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

9 adet büyük boy havuç

Yeteri kadar su, 2 su bardağı pirinç

100 gram tereyağı

300 gram kuşbaşı kuzu eti

1 çay bardağı badem, 1 adet soğan

Tuz, karabiber, tarçın

YAPILIŞI

Havuçları temizleyin ve bir tanesini kenara ayırın. Kalanları bütün olarak yumuşayana dek haşlayın. Daha sonra ince bir şekilde uzunlamasına dilimleyin. Diğer taraftan pirinci tuzlu suda 30 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin. 1 çorba kaşığı tereyağını tencereye alıp, eti kavurun. Bademi ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Kıyılmış soğan ekleyip rengi dönene dek kavurun. Ayırdığınız havucu rendeleyip üzerine ekleyin. Bir-iki çevirip pirinci katın ve birkaç dakika karıştırarak kavurun. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su, kalan tereyağı, tuz, karabiber ve tarçın ekleyin. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 10 dakika demlendirin. Dilimlediğiniz havuçlardan birinin uç kısmına pişirdiğiniz pilavdan koyup rulo yapın. Açılmasını önlemek için kürdanla tutturun. Kalan havuçları da aynı şekilde hazırlayıp servis edin.

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