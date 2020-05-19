Yayla çorbasının hem yapımı kolay hem de lezzeti efsane. Bu çorbayı sevmeyen yoktur. Bu yüzden iftar sofranızın bu akşam çorbası yayla olsun. Nefis sağlıklı bir yayla çorbası çok iyi olmaz mı? O zaman gelsin tarif! Herkesin gözdesi! Yayla çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeler...

MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç



7 su bardağı su



1 su bardağı yoğurt



1 adet yumurta



1 çorba kaşığı sıvı yağ



Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzün. 6 su bardağı su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt, kalan 1 su bardağı su ve yumurtayı çırpın. Ocağın altını kısıp, yoğurtlu karışımı azar azar ve karıştırarak ilave edin. 2 dakika daha kaynatın. Sıvı yağ ve tuz ekleyip ocaktan alın. Arzuya göre kuru nane ilave edip servis yapın.