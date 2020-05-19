Yeşil zeytinli ve peynirli dip sos tarifini daha önce denediniz mi? Koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde, bu tarz farklı tarifler denemek için ideal. Üstelik sos tarifler oldukça pratiktir. Buda o pratik tariflerden birisi. Yeşil zeytinli ve peynirli dip sos nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı yoğurt



1 kutu Creme Bonjour Yeşil Zeytinli Peynirli Sandviç Sürme



1 paket patates cipsi

YAPILIŞI

Bir kasenin içinde yoğurdu iyice çırpın. içine 5 dakika oda sıcaklığında beklettiğiniz Creme Bonjour Yeşil Zeytinli Peynirli Sandviç Sürme'yi katarak karıştırın. Servis tabağına aldığınız sosu, patates cipsi ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dip sosu jülyen şeklinde doğradığınız havuç, salatalık, turp ile de servis yapabilirsiniz. Arzuya göre dip sosu, diğer tüm Peynirli Sandviç Sürme çeşitleri ile hazırlayabilirsiniz.