İftarda biraz fazla kaçırdığımızda, kilo problemleriyle boğuşmaya başlıyoruz. Hele iftardan sonra da ağır yemeye devam edersek, psikolojik olarak etkileniyoruz ve kilo problemini kafamıza takmaya başlıyoruz. Bu nedenle iftardan sonra hafif bir şeyler tercih edilmeli. Acıbademli unsuz kek bu durum için ideal. Acıbademli unsuz kek nasıl yapılır? Acıbademli unsuz kek tarifi ve malzemeleri...
MALZEMELER
150 gram bitter çikolata
3 adet büyük veya 6 adet küçük boy acıbadem kurabiyesi (birbirine yapışık)
100 gram toz badem
150 gram pudra şekeri
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
4 adet yumurta, 2 çorba kaşığı nar suyu
Üzerine: Portakal
YAPILIŞI
Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Çikolatayı elinizle kırıp, benmari usulü eritin. Diğer taraftan acıbadem kurabiyelerini, toz bademi, pudra şekerini, tereyağını, yumurtaları ve nar suyunu mutfak robotu ya da blenderden geçirin. Son olarak eritilmiş çikolatayı ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı 10 cm çapındaki yağlanmış küçük kek kalıplarının yarısına kadar paylaştırın. Kek sertleşene kadar 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Dilimlenmiş portakal kabuğu ile süsleyip, servis yapın.
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