Ramazan'a özel çorba tariflerine devam ediyoruz. Bugün menüde yoğurtu mercimek çorbası var. Klasik mercimek çorbası tarifini yoğurtla birleştirdik. Ortaya da nefis bir tarif çıktı. Sağlık ve lezzetli olan bu çorbaya bu akşam iftar sofranızda yer açın! O zaman gelsin tarif. Yoğurtlu mercimek çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

250 gram süzme yoğurt

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı ev eriştesi

5.5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nane

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Tereyağı eriyince un ilave edip, orta ateşte kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı ve 2-3 yemek kaşığı suyu çırpma teli ile çırpın. Karıştırarak tencereye ilave edin ve 2-3 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Sıcak su ekleyip kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca erişteyi ilave edip hafif yumuşayana dek pişirmeye devam edin. Mercimeği katıp, 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını tavaya alıp tereyağını eritin. Nane ve toz kırmızıbiber ilave edip bir iki çevirin. Ocaktan alıp çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.