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Haberler Ramazan Etli patlıcanlı fırın makarna nasıl yapılır? Etli patlıcanlı fırın makarna tarifi ve malzemeleri...

patlıcanlı fırın makarna nasıl yapılır? Etli patlıcanlı fırın makarna tarifi ve malzemeleri...

patlıcanlı fırın makarna tarifini denemeyen yoktur. Eğer hala akşam ne pişirsem diye düşünüyorsanız, iyi bir fikir olabilir. Etli ve patlıcanlı olmasıyla da doyurcu bir lezzet olacaktır. Etli patlıcanlı fırın makarna nasıl yapılır? Etli patlıcanlı fırın makarna tarifi ve malzemeleri...

Etli patlıcanlı fırın makarna nasıl yapılır? Etli patlıcanlı fırın makarna tarifi ve malzemeleri...

21.05.2020, 17:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,17:26

Akşam ne pişirsem? diye düşünenlerdenseniz size harika bir öneriyle geldik. Etli patlıcanlı fırında makarna sizi bu dertten kurtaracaktır. İftara kısa bir süre kala bu lezzeti deneyebilirsiniz. Uzun uzun zaman harcamanızı gerektirmeyecek kadar kolay bir tarif. O zaman şimdiden afiyet olsun. Etli patlıcanlı fırın makarna nasıl yapılır? Etli patlıcanlı fırın makarna tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

Yarım paket deniz kabuğu makarna

Yeteri kadar su

400 gram parça kuzu eti

1 adet patlıcan

2 adet küçük boy kırmızı soğan

4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

10 adet kiraz domates

1 yemek kaşığı domates püresi

4-5 dal maydanoz

4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip yumuşayana kadar (gerekirse su ekleyerek) pişirin. Patlıcanları çok büyük olmayacak şekilde arzunuza göre dilimleyin ve acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin ve iyice kurulayın. Piyazlık doğradığınız soğan ve patlıcanı ayçiçeği yağında soteleyin. Üzerine et, dörde bölünmüş domates, domates püresi, yapraklarına ayrılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın.

Makarnayı, tuz eklediğiniz bol suda üzerindeki süre kadar haşlayıp, süzün. Etli harcı makarnaya ilave edin. Parmesanın yarısını üzerine katıp karıştırın ve bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp kalan parmesanı ilave ederek servis yapın.

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