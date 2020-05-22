Diyanet’ten ‘bayram namazı’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca, Kovid-19 salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamayacağı belirtilerek, dileyen vatandaşların evlerinde bayram namazı niyetiyle, dileyenlerin de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceğini açıkladı.

CAMİLERDE KILINMAYACAK

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır açıklaması yapan kurul, "Salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle namazın camilerde cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır" denildi.