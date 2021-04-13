İftar duası nasıl yapılır?

Bugün ilk oruçlar tutuldu. Orucunu açacak olan milyonlarca Müslüman iftar duasını araştırıyor. Peki, iftar duası nasıl yapılır ve anlamı nedir?İşte iftar duası...

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

ANLAMI:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"