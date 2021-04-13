  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ramazan İftar duası nasıl yapılır?

nasıl yapılır?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte iftarını açacak olan vatandaşlar iftar duasını araştırmaya başladı. Dualar edilerek ilk oruçlar açılacak. Peki nasıl yapılır? İşte iftar duası...

İftar duası nasıl yapılır?

13.04.2021, 19:37

Bugün ilk oruçlar tutuldu. Orucunu açacak olan milyonlarca Müslüman iftar duasını araştırıyor. Peki, iftar duası nasıl yapılır ve anlamı nedir?İşte iftar duası...

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

ANLAMI:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İftar duası nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.