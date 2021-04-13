Mahallelinin tüm borcunu ödedi

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde bir hayırsever, alkol veya sigara borcu bulunmayan 26 kişinin bir markete olan toplam 10 bin 238 liralık borcunu ödedi. İncirliova'nın Atatürk Mahallesi'nde market işleten Zeynep Akşak'ın iş yerine eşi ile birlikte gelen ismi öğrenilemeyen bir hayırsever, mahallenin veresiye defterini sordu.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Akşak'tan veresiye defterini çıkarmasını isteyen hayırsever, kendisine verilen defteri incelediğinde 34 kişinin veresiye borcu olduğunu gördü. 26 kişinin toplam 10 bin 238 liralık borcunu nakit olarak ödeyen hayırsever, alkol veya sigara borcu olduğunu gördüğü 8 kişinin borcunu ise "Alkol ve sigara içen adamın parası vardır" diyerek ödemedi. Ödemeyi 'Hollanda Türk Gönüllüleri Vakfı' adına yaptığını ifade eden hayırsever, eşi ile birlikte marketten ayrıldı. Market işletmecisi Zeynep Akşak, hayırsever ve eşini daha önce hiç görmediğini belirterek, "Dükkanıma gelip gıda ve benzeri borçları bulunan vatandaşların borçlarının tamamını, nakit olarak ödedi. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE