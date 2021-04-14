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Haberler Ramazan Aydın iftar vakti! Aydın'da iftar saat kaçta?

iftar vakti! Aydın'da iftar saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının girdik. Milyonlarca Müslüman bu mübarek ayı oruç ibadeti ile yerine getiriyor. Bin aydan daha hayırlı olan 'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. Peki 'da iftar saat kaçta? İşte 14 Nisan Aydın iftar vakti...

Aydın iftar vakti! Aydın'da iftar saat kaçta?

14.04.2021, 16:00

İftar saatleri oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşandığı Ramazan ayında il il iftar saatleri takip ediliyor. Peki Aydın'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte 14 Nisan Çarşamba Aydın iftar vakti...

AYDIN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Aydın'da iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

AYDIN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 367, 376).

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