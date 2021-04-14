Bu içecekler hem sağlıklı hem serinletici

Ramazan ayında beslenme kadar sıvı tüketimi de önem taşıyor. İftar sonrası, sahura kadar tüketilecek sağlıklı içeceklerle sıvı alımının desteklenmesi çok önemli. Peki hangi sağlıklı içecekler tüketilebilir. İşte Ramazan ayında içilebilecek sağlıklı içecekler:



SU: Ramazan'da vücutta fazla su kaybı meydana gelmesi sonucunda; enerji düşüklüğü, baş dönmesi ve tansiyon düşmesi gibi problemler oluşabiliyor. Dolayısıyla uzmanlar oruç tutarken öncelikle sıvı kaybının karşılanması gerektiğini ve günde en az 2 litre su içilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

AYRAN: İftar sofralarında asitli içecekler oldukça fazla tüketiliyor. Yüksek asit ve şeker içeriği nedeniyle hem boş olan midenize problem yaratır hem de kan şekerinizi hızlı yükselttiği için kilo almanıza neden olur. Bu içecekler yerine protein içeriği yüksek ayran tercih edilebilir. Serinletici özelliği olan ayran aynı zamanda kan şekerinizin dengeli olmasını, daha uzun süre tokluk hissiyatı vermesinin yanı sıra iftarda daha az besin tüketilmesini sağlar.

İFTARDAN BİR SAAT SONRA

SİYAH ÇAY: Vazgeçilmez içeceğimiz siyah çay çoğumuzun sofrasında hemen yemek sonrası hazır olur. Siyah çay harareti alır. Bu nedenle iftar sonrasında veya sahurda tercih edilebilir. Önemli çayı iftardan hemen sonra içmek yerine iftardan bir saat sonrasında içilmesidir.

MELİSA ÇAYI: Ramazan ayında serinleten içeceklerin bir diğeri de melisa çayıdır. Melisa çayı düzensiz uyku problemi olan kişiler içinde önemli bir içecektir. Ramazan ayında sahura kalkılması nedeni ile uyku düzensizlikleri yaşanabilir. Bu nedenle sahurda uyku düzensizliği yaşamamak, iftarda da serinleyebilmek için melisa çayını tercih edebilirsiniz. Melisa çayını günde bir kupa içmek yeterlidir. Ayrıca hazmı kolaylaştıran, mideyi rahatlatan melisa çayı tüketerek iftarda tüketilen besinin rahatsızlık verme riskini azaltabilirsiniz.



ANTİOKSİDAN İÇERİĞE SAHİP ELMA SUYU

Ramazanda sizi hem serinletecek hem de sağlıklı bir meyve suyu içmek istiyorsanız elma suyunu tercih etmelisiniz. Günümüzde taze sıkılmış, yüzde yüz meyve suyu ve hazır meyve suyu olarak tercih edilen elma suyu potasyum içeriği yüksek olmasının yanı sıra kuvvetli antioksidan özelliği saptanan polifenoller bulunduğunu göstermiştir. Taze sıkılmış elma suyu diğerlerinden kesinlikle daha sağlıklı olmakla birlikte meyve suyunu tercih etmeniz yerine meyvenin kendisini tüketmeniz veya püre halinde tüketmeniz daha doğru bir seçim olacaktır. Bu şekilde alınan posa ile daha uzun süre tokluk sağlanacak hem de kan şekeri daha dengeli artacaktır.



SOĞUK KAHVE METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

İçerısınde bulunan kafein hem iftarda daha dinç olmanızı sağlar, halsizliğinizi önler hem de metabolizma hızlandırıcıdır. Bu nedenle iftarda oruç açıldıktan 30 dakika sonrasında soğuk kahve içebilirsiniz. Aynı zamanda serinletici özelliği de bulunmaktadır.



MİNERAL KAYNAĞI İÇECEK: MADEN SULARI

Ramazan ayında sıklıkla tüketilen bir diğer içecek grubu maden sularıdır. Doğal maden suları birçok minerali bünyesinde bulundurmaktadır. Günlük kalsiyum ve magnezyum minerali ihtiyacının karşılanmasında yardımcıdırlar. Doğal maden sularının enerji içeriği yoktur. Bu nedenle enerji almadan susuzluğun dindirilmesinde önemlidirler.