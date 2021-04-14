Büyükşehir destekliyor üretici kazanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan üretimine destek olmak ve Balıkesir kuzu eti üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Kepsut ve İvrindi ilçelerinde, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde "Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri" kurdu. Kalite ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde oldukça fazla tüketilen ve talep gören Balıkesir kuzusunun coğrafi işaret kriterlerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlayacak damızlık merkezlerinin öncelikli hedefi ise dar gelirli ve küçük aile işletmelerine destek olacak.

MODERN ÜRETİM

Kırsaldaki üreticilerin damızlık ihtiyacının da karşılanacağı merkezlerde üreticilere; modern üretim, bakım ve besleme tekniklerinin de uygulamalı olarak gösteriliyor. Özel kulak küpesiyle takibi yapılacak, doğru genotipli hayvanların üretilmesi için ilk adım olan projenin sonraki aşamasında ise damızlıklar, çiftçilere dağıtılarak çiftçi elinde damızlık merkezleri oluşturulacak ve koruma altına alınmış genotipin il genelinde yaygın yetiştirilmesi sağlanacak.



HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri ile bir yandan tescilli kuzunun yaygınlaşmasını sağlarken diğer yandan da üreticilere hibe desteği sağlanacağını kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve veriminin artırılmasını önemsiyoruz.



Kurmuş olduğumuz bu merkezlerde yetiştireceğimiz damızlıklarla hem üreticilerimizin damızlık ihtiyacını karşılayacağız hem de ülke genelinde tüketimi yaygın olan Balıkesir kuzusunun popülasyonunu arıtacağız" dedi.