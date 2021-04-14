Dondurma, güllaç ve sütlaç iftarın baş tacı

Tatlılar, Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. İftar yemekleri ve bayram ziyaretlerinin hepsinde tatlı ikramı gelenek haline gelmiştir. İftar sofralarınızda şerbetli ve çok şekerli tatlılara yer verirseniz; hem kan şekerinizin seviyeleri olumsuz yönde etkilenir hem de kilo alımına neden olabilirsiniz. Kan şekerinizde ciddi iniş ve çıkışlar yaşamak istemiyorsanız bu dört uyarıya dikkat...

HANGİSİNİ SEÇMELİSİNİZ?

İftar saatinin gelmesiyle kan şekerimizde bir düşüş yaşanır ve acıkmaya başlarız. Genellikle bu acıkma hissi tatlı yeme arzusunun artmasına neden olur ve istemeden tatlıya yöneliriz. Türk mutfağının geleneksel tatlıları olan hamur işi tatlıları, sütlü tatlılara göre daha çok şeker, şerbet, yağ ve un içerir. Şekerpare, baklava, kadayıf gibi şerbetli tatlıları dikkatli tüketin. Meyveler, hazırlanışı ve sunuluşu bakımından kolay olan, tatlı yerine tercih edilebilecek sağlıklı yiyeceklerdir. Hem iftardan sonra tek başına soğuk tüketilebilir hem de dondurmanın veya sütlü tatlıların yanına eklenebilir.

MEYVELER DE DOĞAL TATLI

Meyveler, düşük kalorili ve yüksek lif içeren yiyecekler oldukları için kilo alımını önler; zengin vitamin ve mineral depoları ile vücudumuza koşulsuz destek sağlar ve bağışıklık sistemimizi zinde tutar. Meyvelerin üstüne biraz tarçın ekleyerek onları tatlandırabilirsiniz. Tarçın, şekerin kana geçmesini yavaşlatarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.



SÜTLÜ TATLIDAN VAZGEÇME

Güllaç, sütlaç ve dondurma gibi enerji, karbonhidrat ve yağ oranı hafif olan lezzetleri, iftar sofralarınızda rahatlıkla bulundurabilirsiniz. Güllaç ve sütlacı; üzerinde ceviz ya da paketlenmiş Maraş veya çikolatalı dondurma ile servis ederek glisemik indeksini düşürerek besin kalitesi açısından daha faydalı hale getirebilirsiniz. Özellikle diyet yapanlar için diyabetik güllaç veya dondurma önerilebilir.

DONDURMA İLK TERCİHİNİZ

Yaz günlerinin vazgeçilmezi olan dondurma; iftar ve sonra yapılacak ara öğünde uygun miktarlarda yenildiğinde mideyi yormadan tatlı krizlerinizi yatıştırıp zinde olmanıza da destek sağlar. Tüm mevsim meyveleri, ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişler ile lezzetlendirilen dondurma, hazırlanması ve tüketilmesi kolay bir tatlıdır.