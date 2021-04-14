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Haberler Ramazan GÜNÜN DUASI

GÜNÜN DUASI

GÜNÜN DUASI

14.4.2021

"ALLAH'IM! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle." (Müslim, Dua, 71)
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