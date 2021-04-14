Her gün kahve hafızayı güçlendiriyor

Geçmişi çok eskilere dayanan kahvenin yolculuğunun nasıl başladığına dair birçok hikaye anlatılır. En keyifli olanı ise Etiyopyalı bir çobanın kahve çekirdeği yiyen koyunlarının çok daha hareketli olduğunu fark etmesine dayanır. Günümüzde ise adım attığımız her yerde kahve zincirlerini görmemizin sebebi, keyifli anların yanında, kahvenin saymakla bitmeyen faydalarıdır. Dünya üzerinde en çok tercih edilen beyin uyarıcılarından biri olan kahve, kimi zaman bir öğrencinin ders çalışmak için sabahladığı zamanlarda tek sığınağıdır. Kimi zamansa yoğun bir güne enerjik başlamanın ilk adımıdır. Bazen keyifli sohbetlere eşlik eden kahve, bazen de kendini dinlemek isteyen birinin terapi aracıdır.



BEYNE SİNYAL GÖNDERİYOR

Kahvenin içeriğindeki etkin maddeler, beyinde bir tür uyarıcı görevi görüyor. Vücut uyanık kaldıkça beyinde adenozin adı verilen bir madde birikiyor. Bu madde ne kadar çok birikirse vücut da kendini o kadar yorgun hissetmeye başlıyor. Kahvenin içindeki kafein ise dolaşım sistemi aracılığıyla beyne ulaşıyor. Kafein karşısında adenozin etkisini gösteremediği için kişi kendini daha zinde hisseder. Belki de dünya üzerinde petrolden sonra en çok tüketilen ürünün kahve olmasının bir nedeni de budur.

HAFIZAYA GÜÇLÜ ETKİSİ

Alzheimer ile ilgili araştırmalar, kahvenin hafıza ile derin bir ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle yetişkinlik döneminde tüketilen kahve hafızanın gelişimi açısından olumlu sonuçlar yaratıyor. Bir deneyde, normalde kahve içen ve hiç kahve içmeyen gruplara bir dizi fotoğraf gösteriliyor. Fotoğraflardan sonra bir gruba kafein içerikli tabletler, diğer gruba ise herhangi bir etkisi olmayan ilaçlar veriliyor. Ertesi gün fotoğraflarda çok küçük değişiklik yapılarak tekrar gösterildiğinde kahve içenlerin bu farkları çok daha kolay fark ettikleri ortaya çıkıyor. Derin bellekle ilgili olan ve desen ayırma olarak tanımlanan bu beceri, kafeinin hafıza üzerindeki etkisini gösteriyor.



GÜNDE BİR BARDAK İÇMENİN FAYDALARI

Beyin işleyişini daha çok geliştiriyor.

Depresyon riskini azaltarak ruhu iyileştiriyor.

Günlük olarak tüketildiğinde metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor.

Yorgunluğa karşı toleransı artırdığı için kolay egzersiz yapabiliyorsunuz.