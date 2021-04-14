Herkes zekat verse fakir fukara kalmaz

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, normal zamanın dışında ramazanda zekat ibadetinin daha çok gündeme geldiğine işaret etti.

Zengin Müslümanların ramazan ayında zekat vermeyi teamül haline getirdiğini belirten Erbaş, "Çünkü fakir fukara, garip gureba iftar sofrasına o zekat paralarıyla bir şeyler koyabilsin diye. Türkiye'nin zekat potansiyeli çok yüksek. Araştırmacıların ifadesine göre insanlar zekatını verse Türkiye'de fakir kalmaz. Türkiye'de 55 milyar dolarlık bir zekat potansiyeli var. Dünyadaki zekat potansiyeli 10 trilyon dolar. Eğer 10 trilyon dolar zekat verilse dünyada fakir fukara, garip gureba kalmaz. Allah-u Teala'nın Kur'anı Kerim'de pek çok ayeti kerimede zekatı hemen namazla birlikte anmasının hikmeti de budur. İnsanları kötülüklerden alıkoyma noktasında namaz ne kadar önemliyse yeryüzünde sosyal dengelerin muhafaza edilmesi noktasında da zekat o kadar önemlidir. Bu ramazanda zekat verecek kardeşlerimizin biraz daha cömertçe davranmasını tavsiye ederim" dedi.