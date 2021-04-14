Kemalpaşa'da o hayırsever yine ortaya çıktı

GEÇEN YIL 500 BİN ÖDEMİŞTİ

MAL varlığının 40'ta birini her ramazan ayında zekat olarak dağıttığını söyleyen hayırsever işadamı isminin ve miktarın asla açıklanmasını istemediğini çünkü hayır ve yardımın gizli yapılması gerektiğini belirtti. Hayırsever işadamının kira borçlarını ödediğini öğrenen vatandaşlar, kendisine dua ederek çok memnun olduklarını ve ramazan ayına borçları ödendiği için çok daha huzurlu şekilde girdiklerini söyledi.

BU KEZ KİRA BORÇLARI ÖDEDİ

RAMAZAN ayında ortaya çıkan Kemalpaşalı sanayici İlçe Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya koordinasyonu ile merkezde ve köylerde 500'e yakın vatandaşın kira borcunu ev sahiplerine peşin olarak ödedi. Kira borçlarının ödendiğini ev sahipleri arayınca öğrenen vatandaşlar ise büyük mutluluk yaşarken "o hayırseverden Allah razı olsun. Bizler çok duacıyız. İşi gücü rast gelsin" dediler.

BORÇLARI ödenen vatandaşların çok sevindiğini kaydeden Kemalpaşa Kaymakamı Dr Kemal Kızılkaya "Borcunuz kalmadı hepsi ödendi dediğimde ağlayanlar bile oldu. Salgın nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu dönemwde ödenen borçlar, hem vatandaşa hem kiracilara nefes aldırdı. Bu hayırsever gibi tüm zenginleri böyle hayırlı işler yapmaya davet ediyorum. Ben dahil tüm borçları ödenen insanlar ne kadar dua etsek azdır" dedi.

■ FATİH ŞENDİL