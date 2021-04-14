Oruç, vücudu arındırıyor

11 ayın sultanı ramazan ayı geldi. Peki bu ay doğru beslenmek için iftar ve sahurda nelere dikkat etmeliyiz? Ramazan ayında oruç tutulmaya başlanmasıyla birlikte, değişen öğün saatleri nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme büyük önem kazanıyor.

İFTARINIZI İKİYE BÖLÜN

Uzmanlar orucu dinç biçimde tutabilmek ve halsizlik yaşamamak için iftarın iki parça halinde yapılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Uzun süren açlığın arkasından gelen halsizliği yaşamamak için sahura mutlaka kalkılmalı, iftariyelikler doğru seçilmeli, sıvı tüketimine özen gösterilmeli ve sahurda 1 kase probiyotik yoğurt yenmesi de çok önemli. Uzmanlara göre sağlıklı bir bireyin oruç tutması vücudu arındırıyor. Bu arınmayı sağlayabilmek için öğün sayısındaki azalma, uzayan açlık sürelerine uygun bir beslenme programı uygulanmalı. Bu dönemde tüm besin gruplarında hafif ve hazmı kolay bir beslenme planı tercih edilmeli. Kalsiyumdan zengin yoğurt, peynir, kabak çekirdeği, badem gibi magnezyumdan zengin gıdalar ile C vitamini içeren biber, kivi, çilek gibi besinler sofraya eklenmeli. Tüm gün boyunca aç kalan bedene iftarda bir anda yapılan yüklenme kan şekerinde dalgalanmalara yol açabiliyor.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALAR

Bu dengesizliği önlemek için iftar iki kısımda yapılmalı. İlk olarak hurma, peynir, bir kase çorba ve bol salata ile oruç açılarak 30 dakika mola verilmeli. Sonrasında ağır olmayan bir ana yemek yoğurt ve salata ile iftar tamamlanmalı. Öte yandan ramazanda en çok yapılan hataların başında sahura kalkmamak geliyor. Uzun süren açlık nedeniyle gün içerisinde zorlanılmaması için sahura kalkmak gerekiyor. Sahurda haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, bol yeşillik, 1 porsiyon taze meyve, 2-3 tam ceviz tüketilmeli. İftariyelik seçiminde yüksek yağ ve şeker içeriğine sahip besinlerden kaçınılması gerekiyor. Bunların yerine kuru kayısı, kuru elma, ceviz, fındık, fıstık gibi sağlıklı atıştırmalıklar, tuzsuz zeytin, hurma, tam tahıllı ekmek, yarım yağlı peynir gibi oruç tutmayı kolaylaştıracak besinler güvenli miktarlarda tüketerek vücudumuza katkı sağlanmalı. Özellikle hurma içerdiği vitamin ve mineraller ile bedenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan önemli bir besin. Yüksek oranda folikasit, magnezyum, kalsiyum içerir. İftar ve sahurda salata tüketme alışkanlığı kazanılmalı.



SAHURDA 1 KASE PROBİYOTİK YOĞURT TÜKETİN

Bağırsaklar sindirim sisteminin en önemli elemanları. Bağırsaklarımızda sindirime yardımcı olan zararlı bakterilerin yanı sıra yararlı bakteriler de mevcut. Sahurda 1 kase probiyotik yoğurt tüketmek veya gece ara öğünde 1 bardak kefir içmek bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.