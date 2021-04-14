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Haberler Ramazan Osmanlı’nın mahya geleneği yaşatılıyor

’nın geleneği yaşatılıyor

Osmanlı’nın mahya geleneği yaşatılıyor

14.4.2021

İZMİR'DE, ramazan ayının gelmesi ile birlikte cami minareleri mahyalar ile süslendi. Ramazan ayının habercisi olarak bilinen cami mahyaları, her yıl olduğu gibi bu yılda kent genelindeki birçok camiye asıldı. 450 yıllık Osmanlı geleneği olan cami mahyaları, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte camilerin iki minaresi arasında yerini aldı. Osmanlı döneminde yağ kandilleri ile yapılan mahyalar, günümüzde ise elektrik ampulleri ile yapılıyor. Mübarek gün ve gecelerde halkın ibadeti için gece boyu açık kalan camilerin kandillerle donatılması geleneği, İslâmiyet'in ilk asırlarına kadar uzanmaktadır. Bornova ilçesinde caminin iki minaresi arasında yer alan 'Hoş Geldin Mübarek Ramazan' yazılı mahya ile ramazan ayı karşılandı.
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