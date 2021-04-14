Ramazan’da kilo almamak için mutlaka sahura kalkın

Ramazan'da yeme alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çeken beslenme uzmanı ve diyetisyenler, kilo almanın önüne geçebilmek için önemli tavsiyelerde bulunuyor: "Günlük beslenmenin iki öğüne düşmesi yüzünden iftarda fazla yemek, bunların vücutta hızla depolanmasına yol açar. Bu açlık ve hızlı tokluk süreçlerini hafif atlatmak ve vücudu yormamak için mutlaka sahura kalkılmalıdır. İftarla geçirilen bir aylık süreç vücudu birçok yönden olumsuz etkiler. Sahurda kan şekerini gün boyunca dengelemeye yardımcı olacak tam buğdaylı ya da çavdarlı ekmek, yulaflı ürünler gibi kompleks karbonhidratlar seçilmeli."

İDEAL BİR SAHUR MENÜSÜ

"Proteinden zengin bir sahur menüsü gün içinde enerji seviyenizi korumaya yardımcı olur. Örnek bir menü olarak haşlanmış yumurta, yarım yağlı peynir, çavdarlı ekmek, 4-5 adet kuru kayısı, hurma ya da erik, 1 tatlı kaşığı pekmez ve 1 bardak süt ya da yoğurt ile uygun bir programdır. Eğer bu menüyü hazırlamak zor geliyorsa, 1 bardak süt içerisine 5 kaşık yulaf ya da çavdar ezmesi, 1 tatlı kaşığı bal, 2 adet ceviz içi ve 4 kuru kayısı koyarak hızlı bir öğün hazırlayabilirsiniz." İftar zamanı geldiğinde geleneksel olarak hurma ile açtıktan sonra 1 bardak ılık su içilmeli. İftar yemeğine 1 kase ılık çorba ile başlanıp 10 dakika kadar beklenilmelidir. Mide bütün gün aç kaldığından sindirimi de yavaşlayacaktır. Bu yüzden ağır yemeklerle yüklenmemelisiniz. 10 dakikalık bekleme sürecinde yağsız salatadan tüketilebilir.

AZ YAĞLI SALATA İYİ GELİR

Ardından tokluk sinyali yavaş yavaş beyne gidecektir. Daha fazla beklemeden et, tavuk ya da balık gibi bir protein kaynağı ile bol sebzeli bir iftar menüsü tüketmenizde fayda var. İftarda hazımsızlık yaratmaması için bolca az yağlı salata da yiyebilirsiniz.



YEMEKTEN SONRA TATLI İÇİN İKİ SAAT BEKLEYİN

Yemek sonrasında hemen tatlı yediğinizde hazımsızlığınız daha da artar ve uykunuzu düzgün alamazsınız. Bu da bir sonraki gün, günlük yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden iftardan 2 saat sonra ara öğün niyetine bir porsiyon sütlü tatlı ve meyve tüketirseniz kan şekerinizi de hızlı yükseltmemiş olursunuz.



İFTARDAN SONRA 20 DAKİKA YÜRÜNMELİ

İftardan sonra oturmak vücudunuzu dinlendirmez, aksine yorar. Kabızlık oruç zamanında en çok yaşanılan problemlerden biridir. Bunu engellemek için yemek yavaş yenilmeli ve bol su içilmelidir. Mide sindirimine ve metabolizmaya yardımcı olmak için iftardan sonra 20 dakikalık bir yürüyüş yapmalısınız. Bu yürüyüş hem sindirime yardımcı olacak hem de kilo alımınızı önlemeye yardımcı olacaktır.