Ayvalık'taki tesislerinde 8 bin metrekare alanda üretime devam eden Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, "Zeytin ve zeytincilik mesleğimiz ve geleneğimizdir" dedi. Mübadele ile Midilli Adası'ndan Ayvalık'a yerleşen ailelerinin 4 kuşaktır üretime devam ettiğini belirten Mustafa Kürlek, "Birinci kuşak Kara İbrahim, ikinci kuşak Kokulu Mustafa, üçüncü kuşak Çetin Kaya Kürlek'le devam eden firmamızın yolculuğu dördüncü kuşakta benimle devam ediyor. Aile zeytinliklerimiz Ayvalık bölgesinde. Topladığımız tüm zeytinleri kendi tesislerimizde işliyoruz. Köklü Zeytincilik olarak yaklaşık 30 bin adet zeytin ağacının bakımını yapıp mahsulünü topluyoruz" dedi.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE

Köklü Zeytincilik olarak Ayvalık'taki üretim tesislerimizde 8 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Mustafa Kürlek, "Kapasite olarak Ayvalık'taki en büyük taş baskı zeytinyağı üretim tesisine sahibiz. 4 adet taş baskı zeytinyağı presinde geleneksel yöntemler ile taş baskı soğuk sıkım zeytinyağı üretiyoruz. Ayrıca modern kontinü sistem zeytinyağı üretim hattı ile günde 100 ton zeytin işleyebiliyoruz" dedi. YÜZ YILLIK TECRÜBE

Zeytinyağı üretiminde soğuk sıkım metodunu kullandıklarını da anlatan Mustafa Kürlek, "Granit taş değirmende ezim yapıyoruz. Sıkım yaptığımız zeytinlerin yüzde 90'ı kendi mahsulümüz. Paslanmaz tanklarda hava ile temas etmeden muhafaza ediyoruz. Yüz yıllık tecrübemiz ile aile geleneğini sürdüren firmamız üretmiş olduğu soğuk sıkım zeytinyağı, az tuzlu sele zeytinleri, zeytinyağlı sabunları ve doğal ürünlerini Ayvalık'taki fabrika satış mağazalarından ve online olarak tüketici ile buluşturuyor. Ayrıca Hong Kong ve İngiltere distribütörlüğü ile de Avrupa ve Uzak Doğu pazarına ihracat yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerden ayrılmadan üretime devam edem Köklü Zeytincilik'te 50 kişiye istihdam sağlanıyor" dedi.

ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLLÜ

KÖKLÜ Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki dünyanın en prestijli kalite ve test enstitüsü (ITQİ) tarafından aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu, 100'ü aşkın gurme ve şefin onayını alarak iki altın yıldızlı madalya ile 2020 yılı Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü. Köklü Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı ayrıca 2019 yılı Singapur Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalya kazanmış, 2018 yılında ise Newyork (NYIOOC) Dünya'nın en iyi zeytinyağları listesine girdi.