6 asırdır ayakta olan Ulu Cami

UŞAK'IN merkezinde bulunan Uşak Ulu Cami'nin yapıldığı tarih tam olarak bilinmemektedir. Caminin mimarisi özellikle Germiyanoğulları dönemini yansıtır. Camide özellikle dikkat çeken noktalar arasında giriş kapısı üzerinde bulunan Arapça yazılı olan sülüs kitabesi yer alsa da kitabenin camii ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Caminin yapıldığı dönemde bulunan bir çeşmeye aittir. Kitabe özellikle camimin yapıldığı dönem hakkında bilgi vermektedir. Kitabede yazan metin sayesinde çeşmenin Germiyan illeri beyi Süleyman Şah oğlu olan Yakup Bey'in 1419 yılında çeşmeyi yaptırdığı ve suyu getirdiği yazmaktadır.

GEÇİŞ DÖNEMİ MİMARİSİ

GERMİYANOĞULLARI devrinde yapıldığı düşünülen Uşak Ulu Camisi Beylikler devri ve Osmanlı geçiş döneminin mimarisini yansıtır. Bu sayede yapıldığı döneme dair izlerden yola çıkılarak tahminler yapılmaktadır. Yapının özellikle daha geç dönemlerde onarılmış olduğunu ve bu nedenden de XIX. yüzyılında yapılan çalışmalar ile ampir üslubu ile bezenmiş olduğu belirtilir. Onarım döneminde ön bölümüne son cemaat yeri eklemesi yapılmıştır. Cami kesme taştan yapılmış bir yapıdır. İbadet mekanı ve önünde bulunan son cemaat yeri ile bakıldığından bir kütle halinde görünür.