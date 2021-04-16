Kripto parayla hac caiz değil

SON günlerde yoğun ilgi gören dijital kripto paralarla servet kazananların sayısı her geçen gün artarken, bu oyunlarda zarar edenlere de rastlamak mümkün. Bazı vatandaşlar, kripto para sitelerine girerken, bazıları ise bunun faiz veya kumar gibi haram olup olmadığını sorgulamaya başladı. Kripto paranın caiz olup olmadığı ALO FETVA hattına en çok sorulan soruların arasında yer aldı. Dün gece ATV'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu programda da bir vatandaş, kripto parayla hacca gidilip gidilmeyeceğini sordu. Nihat Hatipoğlu ise kripto paradan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Nihat Hatipoğlu İzmir Müftüsü Metin Akbaş

İzmir Müftüsü Metin Akbaş ise spekülasyonlardan vatandaşların zarar görmemesi için Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan kripto para kullanımının caiz olmadığına karar verdiğini söyledi.

"HAKSIZ ZENGİNLEŞME"

KULLANICILAR arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caiz olduğunu belirten Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, "Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir" şeklinde açıklama yaptı.