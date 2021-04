MHP Gaziemir’den Ramazan seferberliği

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç Ramazan ayı boyunca her hafta bin aileye gıda yardımı yapacaklarını söyledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin' in "HER KAPIYI ÇALACAĞIZ, HER GÖNÜLE GİRECEĞİZ" sloganı ile başlattığı ihtiyaç sahiplerine 'Ramazan Yardımları' kampanyasına MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından büyük destek geldi. İlçe başkanlığı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bin adet yardım kolisi ve 250 adet market alışveriş kartı hazırladı.

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

RAMAZAN'IN yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayan Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, " Ramazan ayı boyunca elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarından olacağız. Her hafta bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. İl Başkanımız Veysel Şahin Beyefendinin öncülüğünde İlçe teşkilatlarımız olarak Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapma çabası içinde olacağız. Bizde gücümüz yettiğince ilçemizde ki ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız İnşallah" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR